Nilsson om protesten: ”Bra att de visar vad de tycker”

I början av oktober fattade kommunstyrelsen flera beslut som påverkar matmiljön för äldre i kommunen.

De öppna matsalarna på Frödala i Frödinge, Solgläntan i Tuna och Granen i Vimmerby stängs från och med årsskiftet, inom hemtjänsten byter man egenproducerad kylmat mot färdigrätter från butiker och även tillagningsköket på Vidala i Södra Vi stängs och omvandlas till ett mottagningskök.

Besluten fick hård kritik och Vimmerbyprofilen valde att anordna en manifestation i samband med dagens fullmäktigesammanträde. Helen Nilsson (S), numera pensionerad, satt kvar på sin post som kommunalråd när de omdiskuterade besluten fattades.

– Det är bra att de visar vad de vill. När det gäller äldre ska det vara ett stort intresse tycker jag, men jag är lite förvånad över att det var så många som gick, säger Helen Nilsson som anser att besluten var korrekta:

– Det här är ju en del i besparingsuppdragen som vi la och det är inget trevligt beslut att ta, men vi har haft väldigt mycket diskussioner på om kostenhetens kostnader och det var här man landade. Sedan hoppas jag att man gör den här övergången så bra som möjligt, det är väldigt viktigt att få till det på ett bra sätt.

Tror du det finns någon möjlighet att tänka om i de här frågorna?

– Ja kanske, men de flesta vill ju lägga ännu mer besparingar så jag vet inte. Det är en tuff fråga att ta och det är många, många miljoner som ska bort. Men hittar man något annat att spara på så kanske.

"Det håller inte"

I övrigt fick inte manifestationen något större utrymme på kommunfullmäktige. Lena Kidsten var den enda från marschen som tog plats på allmänhetens frågestund och tyckte att politikerna skulle fokusera på de stora penseldragen för att få en budget i balans.

I Cissi Hammars sjukfrånvaro fick Kidsten replik av vice kommunalrådet Peter Karlsson (C).

– Det är fantastiskt att ni engagerat så många och marscherat hit, inledde Karlsson och fortsatte:

– Det här är ett stort penseldrag i kostfrågan. Vi har tagit ett helhetsbeslut i kosten. Vi går ifrån kylmaten helt och hållet. Byggt ny förskola där förskolorna ska få sin mat, när vi har ett nytt äldreboende ska de äldre få sin mat därifrån. Nu ska vi göra Lilla Lunden till ett tillfälligt kök. Vi får inte plats med all mat i Vimarskolans kök. Vi har tittat på många saker och jag känner att vi börjat ett arbete som kommer bli bra, men det kommer ta tid. Restaurangerna är väldigt dyra per portion, i Vimmerby handlar det om 300 per portion och i Frödinge och Tuna är det 500. Vi tittar på att ha mat någon i veckan och förstår att maten är viktig, men det håller inte att göra portioner för 500 kronor.

Även Eva Berglund (S) lyfte upp demonstrationen.

– Partierna står öppna, ni är välkomna att vara med och jobba i det politiska. Jag hoppas att vi får se många av er.

Hur besluten som drabbat de äldre motiverades kan du läsa en omfattande artikel om här.