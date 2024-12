Statsvetaren: "Kommundirektörer har blivit lite som hockeytränare"

Under tisdagen briserade ännu en bomb den här hösten i Vimmerby. Kommundirektören Carolina Leijonram, som varit högsta chef i drygt 14 år, får sparken med omedelbar verkan.

Beslutet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott och verkar ha varit den knut som behövde lösas för att den rödgröna majoriteten skulle hitta tillbaka till varandra.

– Jag trodde att man kanske ville stiga av för att inte behöva spara, men nu verkar det ju som att det här kanske var ett krav från C och V. Hon drev hårt för den biträdande kommundirektören och S var lojala med henne och backade upp henne. Nu har de gått C och V till mötes och backat i den här frågan. Det kan vara så att C och V gett ultimatum om att välja mellan dem och Carolina Leijonram, säger statsvetaren Erik Wångmar, som är verksam vid Linnéuniversitet och expert på länets politik.

Är det mest sannolikt?

– Det är tänkbart i alla fall. Har hon varit tillräckligt drivande för att få en ekonomi i balans? Det kan man undra. Där har ju politiken ett huvudansvar, men man kanske upplever att hon inte drivit på där. Jag har ju bara läst det här nu i eftermiddag att hon fått sparken.

Kommundirektörer har blivit som hockeytränare

Carolina Leijonram har varit kommundirektör i nästan 15 år.

– Forskningen visar ju att kommundirektörer numera sitter mycket kortare tid än förr. Det har blivit vanligare att de kan få gå vid maktskiften och de har blivit lite som en hockeytränare. Kommundirektören får gå och jag överdriver lite förstås, men det är ingen post man har till pensioneringen som det var förr. Det har blivit mer likt näringslivets verkställande direktörer och de kan få gå med kort varsel. Man omfattas inte heller av LAS och jämställs med verkställande direktörer.

Exempel på det finns i närområdet. Både Växjö och Kinda har sparkat sina kommundirektörer de senaste åren.

Är du förvånad över det här?

– Jag ska inte säga att jag är förvånad. Jag uppfattar det som att hon ville ha den här biträdande kommundirektören och då har S fått välja mellan henne och en fortsatt koalition.

Varit chef i 30 års tid

Carolina Leijonram har arbetat som chef inom kommunal förvaltning i över 30 års tid. Hon var förvaltningschef för vård- och omsorg i Kinda kommun innan hon blev socialchef i Hultsfreds kommun. Det var från det jobbet hon kom till rollen som kommundirektör i hemkommunen Vimmerby.

Nu är beskedet från politiken att man ska söka en annan typ av profil och en person med mer tydlig ekonomisk bakgrund.

– En socialchef har i regel ingen djupare ekonomisk utbildning och en gedigen ekonomisk kompetens är en stor tillgång som kommundirektör, säger Erik Wångmar.