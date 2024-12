Papparollen blev avgörande för kronprinsens beslut

I samband med att kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson deklarerade att det var dags att gå i pension i slutet av sommaren stal Daniel Gottling Nestor delvis showen.

Den unge socialdemokraten, som många såg som hennes efterträdare, meddelade nämligen samtidigt att han skulle lämna politiken.

Efter att Cissi Hammar avgått redan efter 19 dagar och S åter skulle ut och hitta en ny ordförande i kommunstyrelsen blev förstås frågan om Daniel Gottling Nestor kunde återvända.

S-profilen, som varit med sedan gymnasieåren, sa att han skulle ta sig en allvarlig funderare och fundera på om han eventuellt skulle öppna dörren igen. Nu är det klart att han har låst dörren ordentligt.

– Jag har sagt till valberedningen att jag inte står till förfogande. Jag har funderat till och från, men det blir svårare när man ska fundera på att ompröva ett beslut igen. Jag har lämnat och fått rutiner utanför politiken nu och då är det lättare att se vad man säger ja eller nej till, säger Daniel Gottling Nestor.

Har det varit svårt att komma till den här insikten?

– Det har det ju. Från början när man engagerade sig politiskt tänkte man sig ju ett uppdrag och en tyngre position. Man brinner för politik och då blir man intresserad av att vara med och påverka, så det är inget lätt beslut att ta. I våras funderade jag verkligen på det här med barn, familj och ett jobb jag tycker är roligt och utvecklande. Det är svårt att tacka nej till det livet.

"Minns inte exakt"

Tidigt i processen ska Gottling Nestor ha meddelat valberedningen att hans ingång är att han inte står till förfogande.

– Jag minns inte exakt när det var, men jag har ju fått frågor från andra medlemmar som velat nominera mig och då har jag sagt, även om jag tycker att föreningsutveckling är roligt, att jag inte står till förfogande.

Finns det andra som kan axla den här rollen?

– Det tror jag. När några kliver åt sidan kan andra ta ett större uppdrag och jag ser flera namn i partiet som är möjliga och som kan axla en sådan roll. Man måste vilja ta ett sådant uppdrag och brinna för det och det tror jag absolut att några kan göra bra.

Papparollen avgör

Det stora skälet till att Gottling Nestor inte tar över som kommunstyrelsens ordförande är den snart åtta månader gamla dottern.

– Alla jag pratar med, både under våren och hösten, säger att de stöttar mig att ta större uppdrag men att jag ska tänka på familjen. Det ligger mycket i det och många sa också under våren att de ångrar att de inte tog vara mer på småbarnsåren. Det tar mer när någon som varit med om det säger det. Politiken finns ju alltid kvar och det är tjusningen med det. Det går att hålla på med det länge, men barnen är bara små en gång i livet. Det är den största grunden till varför jag avstår just nu.

Hur många år fram ligger en tyngre roll igen?

– Det vet jag inte. Det kanske är tio år bort eller sex år. Det går inte att säga. Det största hindret är att jag är så pass samhällsengagerad i en rad frågor att det blir svårt att sitta still. Det kanske blir tidigare, men jag vågar inte säga hur många x antal år det handlar om.