SD får en adjungerad ledamot i KSAU – M kritiskt

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har en plats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det här har stökat till det, menar majoriteten, som nu tagit beslut om att adjungera en ledamot från SD till arbetsutskottets sammanträden.

– Det är så att SD genom Emil Larsson varit en del av budgetberedningen, men inte suttit med i KSAU. Det har gjort det lite krångligt och för att inte behöva lägga in extramöten, som kostar extra arvoden, har vi lagt in budgetberedning i samband med KSAU. Då har det blivit rörigt, inte minst för honom, när han fått hoppa in och ut på punkter, säger Lars Johansson (V).

Därför har nu kommunstyrelsen tagit beslut om att låta SD ha en adjungerad ledamot i arbetsutskottet. Det ger Emil Larsson, eller en eventuell ersättare, yttrande- och förslagsrätt. Men SD-ledamoten har inte beslutanderätt.

– Vi tycker att vi, i öppenhetens namn, ska adjungera SD så att de har en insynsplats där och kan sitta med på KSAU.

M deltog inte

Alla stod bakom detta utom Moderaterna. Partiet valde att inte delta i beslutet.

– Det är inget emot SD, utan det är kostnaderna vi vänder oss emot. Vänsterpartiet har sagt från början att man vill sänka politikerkostnaderna. Nu har KSAU vuxit från tre till sex ledamöter sedan förra majoriteten. V och KD gjorde tog man in direkt och nu tar man även in SD. Det blir nu exakt samma uppställning i KSAU som i kommunstyrelsen och det blir dubbla processer, säger Niklas Gustafsson (M).

Oppositionsrådet tycker även att det blir fel att SD inte får beslutanderätt.

– SD får sitta med och lyssna, men kan inte vara med och besluta. Det blir konstigt. Med ett upplägg av sex partier i KSAU blir det också tre ledamöter som ska ha mötesarvoden. Jag har inte sett siffror, men det blir en ökad kostnad.

"Ska ha insyn även här"

Lars Johansson (V) menar att det handlar om väldigt små belopp. Maxersättningen per dag i mötesarvode ligger någonstans under 2 000 kronor. Då krävs det att sammanträdet pågår i sex timmar.

– Emil är med i budgetberedningen och demokratiberedningen. Då borde vi ha extramöten som hade kostat pengar, men nu slipper vi extramöten och SD får bättre insyn. Jag är inte säker på att det blir en utökning eller dyrare, men blir det det så är det en väldigt liten peng. På totalen har vi sänkt politikerarvodena den här mandatperioden, säger Lars Johansson.

Peter Karlsson trycker också på att alla partier är representerade i övriga nämnder.

– Men har här har man inte haft insynsplats och vi tycker att man ska ha insyn även här, säger centerpartisten.