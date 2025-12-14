Tidigare division 1-spelaren väljer VIF

Den tidigare division 1-spelaren Armend Mahmutaj har gjort sitt val. Det blir Vimmerby IF kommande säsong.

Hultsfredskillen Armend Mahmutaj spelade för SK Lojal i flera säsongen, men gjorde sitt sista framträdande där 2019. Därefter har han spelat i division 1 med Oskarshamns AIK, Högsby IK, IFK Berga, IFK Oskarshamn och Kalmar City.

Nu går flytten hemåt och han har valt mellan tre olika klubbar på division 4-nivå. Det rör sig om Vimmerby IF, Gullringens GoIF och Hjorted/Totebo.

Nu har han gjort sitt val och det blir den förstnämnda föreningen.

"Armend kommer närmast från spel med Kalmar City BK där han etablerat sig som en mångsidig offensiv spelare. Teknisk och bolltrygg med erfarenheter från olika divisioner. Med sin förmåga och inställning blir han ett mycket välkommet tillskott i truppen när vi siktar på en stark säsong i fyran", skriver Vimmerby IF.

