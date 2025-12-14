14 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Tidigare division 1-spelaren väljer VIF

Armend Mahmutaj väljer spel i Vimmerby IF 2026. Foto: Privat

Tidigare division 1-spelaren väljer VIF

POLITIK 14 december 2025 21.42

Den tidigare division 1-spelaren Armend Mahmutaj har gjort sitt val. Det blir Vimmerby IF kommande säsong.

Annons:

Hultsfredskillen Armend Mahmutaj spelade för SK Lojal i flera säsongen, men gjorde sitt sista framträdande där 2019. Därefter har han spelat i division 1 med Oskarshamns AIK, Högsby IK, IFK Berga, IFK Oskarshamn och Kalmar City. 

Nu går flytten hemåt och han har valt mellan tre olika klubbar på division 4-nivå. Det rör sig om Vimmerby IF, Gullringens GoIF och Hjorted/Totebo. 

Nu har han gjort sitt val och det blir den förstnämnda föreningen. 

"Armend kommer närmast från spel med Kalmar City BK där han etablerat sig som en mångsidig offensiv spelare. Teknisk och bolltrygg med erfarenheter från olika divisioner. Med sin förmåga och inställning blir han ett mycket välkommet tillskott i truppen när vi siktar på en stark säsong i fyran", skriver Vimmerby IF.

HÄR kan du läsa vår tidigare artikel. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Mahmutaj flyttar hem – tre division 4-lag slåss om hans signatur
Wickströms svar på uppgifterna om tränarjobb i VIF
Anslöt sent på säsongen – viktig påskrift klar för VIF
Hoppet lever – ett par dagar till: ”Gör allt vi kan”
Här är nästa värvning till nya futsallaget: ”Hamnar sällan under press”

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt