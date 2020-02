Andersson (KD): "Kommer belasta skattebetalarna i länet"

Regionen har sagt ja till att köpa in sig flygplatsbolaget Kalmar Öland Airport AB. Ett besked som beklagas av Kristdemokraterna. – Det kommer belasta skattebetalarna i länet, säger Anders Andersson (KD) i ett pressmeddelande.

Att bolaget går med förlust har varit en diskussionsfråga. Nyttan för invånarna i norra Kalmar län också.

Men på torsdagen fattade regionfullmäktige beslut om att gå in som hälftenägare i bolaget med bred majoritet. Voteringen slutade 55-11 till ja-sägarna. KD och V röstade för återremiss.

– Under debatten i dag ställde jag ett par frågor. Prognosen för 2019 var enligt affärsplanen att öka resandet med tre procent, men resultatet blev minus 7,5 procent. Prognosen för 2020 är plus två procent, för 2021 2,6 procent och för 2023 plus 1,5 procent. Min fråga till majoriteten och Länsunionen har varit om de i verkligheten tror att det blir plussiffror med tanke på utfallet 2019. Om det inte blir som man nu skriver i prognosen, vad blir då effekten för regionen när man är delägare? Vilka driftkostnader finns risk att regionen och skattebetalarna får skjuta till då? Innan vi tar beslutet är det nödvändigt att ha ett underlag som analyserar dessa effekter, säger Anders Andersson (KD) som en förklaring till partiets återremissyrkandet.

"Kommer belasta skattebetalarna"

Andersson säger att han inte har fått något svar från varken Socialdemokraterna, Centerpartiet eller Liberalerna på sina frågor.

– Jag beklagar att inte majoriteten var beredda att besvara mina frågor före beslutet. Vi vet inte, men jag är orolig för att det under kommande år kommer att bli nya kostnader för flyget utöver dagens 80 miljoner som då kommer att belasta skattebetalarna i länet, säger han.