Nilsson Nachtweijs egna ord efter att ha blivit friad: "Nio månaders oro är över"

Under måndagen kom beskedet att kammaråklagare Gunilla Öhlin har fattat beslut om att lägga ner förundersökningen mot Ingela Nilsson Nachtweij. Förra kommunalrådet har varit misstänkt för brott mot efterforskningsförbudet då hon har velat få svar på vem eller vilka tjänstemän som partikamraten Erik Paulsson har berättat med.

"Nio månaders oro är över"

Åklagaren Gunilla Öhlin, som inte är tillbaka på jobbet förrän i slutet av oktober, har lagt ner utredningen och Ingela Nilsson Nachtweij frias från brottsmisstankarna.

– Jag är lättad. Nio månaders oro över detta är över. Jag hindrades också att företräda partiet och det bidrog till att jag tvingades avgå som kommunstyrelsens ordförande tillsammans med beslutet att jag inte fick träffa tjänstemän ensam, säger Ingela Nilsson Nachtweij i en kommentar till Dagens Vimmerby.

Hur har utredningen påverkat dig?

– Jag har aldrig tidigare suttit i förhör och det kändes obehagligt. Även familjen har påverkats av att jag har varit i en förundersökning så alla är mycket lättade.

Vad ska du hitta på nu?

– Jag håller på med historiska vandringar och visar Astrid Lindgrens inspirationsmiljöer under juli och augusti. Utöver det erbjuder jag trädgårdstjänster och planerar för mina nya kurser vid Gamlebygymnasiet. Jag ska jobba fyra dagar per vecka i Gamleby under nästa läsår.

Lotta Eliasson

Ossian Mathiasson