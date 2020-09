Ministern om stängningen i Hultsfred: ”Har höga förväntningar”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte Hultsfred under onsdagen och förde samtal med bland annat Lars Rosander (C). Foto: Jakob Karlsson

För bara något år sedan arbetade 40 personer med att stärka arbetsmarknaden i regionen på det påkostade kontoret i Hultsfred. Nu är antalet noll, de anställda och i stort sett all verksamhet är flyttad till Västervik åtta mil bort.

Enstaka bokade besök genomförs på kontoret i Hultsfred, men med tanke på coronapandemin har antalet sjunkit ytterligare. Kontoret i Hultsfred symboliserar den brist på riktning inom arbetsmarknadspolitiken som pågått under lång tid och som fått kommun efter kommun ett öppna egna arbetsmarknadsenheter.

Nu, mitt i den värsta krisen på flera decennier, har Centerpartiet pressat fram en privatisering av den statliga myndigheten och många frågor återstår att besvara. Samarbetet mellan kommun och stat är en av dem och just det var i fokus under Eva Nordmarks besök i Hultsfred under onsdagen.

– En väldigt viktig fråga är att samverkan måste fungera bättre mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, det är en fråga som är central för mig. Det är extremt viktigt, inte minst kopplat till de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har gett uppdrag om att rapportera tillbaka hur Arbetsförmedlingen säkerställer eller återställer den lokala närvaron på alla orter där Arbetsförmedlingen stängde kontor. Det är en fråga som jag har på mitt bord och jag ska få en rapport från myndigheten i oktober, säger Eva Nordmark.

Hur känns det att vara i en helt nyrenoverad lokal som står tom?

– Det är fräscha lokaler, men egentligen är det såhär: det viktiga för mig är att människor utan jobb får rätt stöd. Det jag får till mig är att det funkar bra på vissa håll och på andra håll funkar det inte alls som jag vill att det ska fungera. Vi har en gemensam uppgift att se till att samverkan fungerar bättre.

"Kan inte bedöma det nu"

Hur det ska se ut på de olika orterna är förstås ingen fråga för ett statsråd.

– Oavsett var man bor ska man ha möjlighet till bokade besök och att träffa en arbetsförmedlare och det är lika viktigt att arbetsgivare får stöd att hitta rätt kompetens.

Är det tillräcklig tillgänglighet här?

– Jag kan inte bedöma det nu, men det ska bli intressant att föra det samtalet. Vi har tillfört en miljard till Arbetsförmedlingen för 2021 för att säkerställa lokal närvaro och den situation vi är i nu med många fler arbetslösa. Vi tillför resurser för arbetsmarknadsutbildningar och matchningstjänster och en rad olika insatser för att arbetsmarknadspolitiken ska kunna möta upp det allvarliga läge som vi har. För mig är det väldigt intressant att lyssna in hur det fungerar i Hultsfred, men vi som statsråd styr inte hur organisationen ser ut, men kan ge tydliga uppdrag och resurser och det har vi gjort. Jag har höga förväntningar om att det ska fungera bra.

Hur ser kommunernas roll ut i en privatiserad arbetsförmedling?

– Vi har en utredning som nu ligger ute på remiss. Här tror jag Hultsfred har klara synpunkter. I ett nytt system, ska kommunerna kunna vara en aktör och få betalt för det? Det är en fråga där har vi inte satt ned foten och vi kommer invänta remissinstansernas synpunkter. Kommunerna har en central roll och samverkan måste fungera oavsett vilket system vi har och det måste fungera här och nu. En del kommuner säger att de vill, en del är inte så säkra. Vi har inga besked om det i dag, utan vi kommer avvakta remissinstanserna och diskussionen med våra samarbetspartier.

"Det gör det inte lättare"

När kritiken var som värst sköt regeringen fram privatiseringen ett år och den ska nu vara genomförd 2022. Det beslutet fattades innan ett virus från Kina satte världsekonomin i gungning. I Sverige har 100 000 personer varslats, en halv miljon är utan jobb.

– Det gör det ännu mer angeläget att få en effektiv arbetsmarknadspolitik som fungerar i framtiden. Det gör det inte lättare, och vi måste också hantera situationen här och nu. Vi fortsätter de politiska diskussionerna om hur det ska se ut framöver och ska ge besked till myndigheten. Det känns väldigt viktigt.

Kan coronapandemin förändra den reformering av Arbetsförmedlingen som ni planerat?

– Vi är inne i ett arbete där regeringen och samarbetspartierna sitter ner varje vecka och går igenom fråga efter fråga, steg för steg. Vi jobbar oss igenom hur en ny arbetsförmedling och en ny arbetsmarknadspolitik ska se ut och fungera bättre. Det är vår utgångspunkt: vi ska ha en bättre arbetsmarknadspolitik.

Nordmark vill framförallt knyta jobbpolitiken närmare utbildningspolitiken.

– Vi behöver föra ihop utbildningspolitiken och jobbpolitiken mycket tydligare. Utbildning måste leda till jobb och måste ta sin utgång i arbetsmarknadens behov i en högre utsträckning och arbetsmarknadspolitiken måste se till att människor har den utbildning och kompetens som krävs. Det är ingenting nytt egentligen, för innan corona såg vi att vi har matchningsproblem. Företag behöver personer mer rätt kompetens men hittar inte det och samtidigt har vi många som står utanför arbetsmarknaden. Då måste man satsa på utbildning och gymnasiekompetens är helt avgörande.

"Nyckeln till framgång"

Utöver besöket på det tomma kontoret var Nordmark även på Hultsfred Lärcenter och Additivt Teknikcenter.

– Det är utan tvekan så att utbildning är otroligt viktigt för att vi ska kunna återstarta Sverige i den kris vi nu befinner oss i, det är den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Besöket på teknikcenter var så inspirerande, det handlar om ny teknik och hur Sverige kan ligga i framkant när det gäller att ta till sig ny teknik och använda den. Det är också ett bra exempel på när näringsliv och kommunen och olika parter samverkar och gör det här tillsammans. Den lokala förmågan att samverka kommer vara helt avgörande för den här regionens utveckling. Det är nyckeln till framgång, inte minst i tuffa tider som den kris vi är i nu.