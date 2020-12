Gymnasieluncherna förlängs ytterligare: "Hämta gärna fler luncher samtidigt"

Det blir fortsatt distansundervisning på Vimmerby gymnasium efter jullovet. Nu har krisledningsnämnden tagit beslut om att förlänga take away-systemet till och med den 24 januari 2021.

Lunchsystemet med take away förlängs under samma period som gymnasiet kommer bedriva undervisning på distans. Det gäller till och med 24 januari 2021.

Förlängningen av gymnasieluncherna finansierad med kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser.

– Eftersom distansundervisningen är en åtgärd för att minska smittspridningen vill vi skicka med budskapet om att det är viktigt att elever hämtar sina luncher på ett säkert sätt, exempelvis genom att hämta flera luncher under ett tillfälle, säger Jacob Käll (C), krisledningsnämndens ordförande.

Förlängs distansundervisningen ytterligare kommer krisledningsnämnden se över vilka andra alternativa lösningar som finns.

– Det är en kostsam lösning och vi behöver börja titta på andra alternativ om det är så att distansundervisningen fortsätter, säger Jacob Käll.

Elever som av olika skäl inte kan hämta ut luncher på kontrakterade utlämningsplatser har möjlighet att ansöka om ekonomisk kompensation med 65 kronor per skoldag.