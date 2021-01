KD vill ge vårdpersonal extra ledigt

KD vill ge personal inom vården två dagars extra betald ledighet så att de kan återhämta sig efter ett jobbigt år.

– 2020 har varit det tuffaste året i sjukvården som någon av oss kan minnas. Personalen har slitit hårt och måste få chans att ladda batterierna, säger Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot i regionstyrelsens personalutskott i ett pressmeddelande.

Nyligen meddelade Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm att man kommer att ge all fast anställd personal två dagars extra betald ledighet under 2021. Liksom på Karolinska Universitetssjukhuset har vårdanställda i Region Kalmar län gjort en stor insats under 2020 och utsatts för svåra påfrestningar. De två dagarna extra ledigt menar KD är ett sätt att tacka personalen och samtidigt ge anställda möjlighet att landa och komma vidare.

– Personalens möjlighet till återhämtning efter det svåra året 2020 är en högt prioriterad fråga för Kristdemokraterna. Vi uppmanar majoriteten i regionen att ställa sig bakom vårt förslag, säger Chatrine Pålsson Ahlgren.

Någon prislapp eller finansiering redovisas inte i pressmeddelandet.