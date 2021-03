Föreningar kan bli vuxna på stan. Foto: MostPhotos

Föreningar kan bli vuxna på stan – kan erbjudas nattvandra för en tusenlapp

Föreningar kan fortfarande adoptera en kväll och nattvandra i Vimmerby. Men behovet bedöms inte akut just nu.

– Det här kan vara ett värdefullt verktyg längre fram, säger Marie Nicholson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det var för någon månad sedan som kommunledningen tog beslut om att lägga ett utredningsuppdrag. Detta efter att butiksinnehavare slagit larm om att det varit en del stök i centrala Vimmerby.

– Vi fick till oss att det var en del stök runt omkring nyår och då kände vi en viss oro. Det var många ungdomar som rörde sig där utan att det fanns vuxna i närheten. Då kom den här idén från en företagare om att vi kanske skulle tillfråga föreningar om de var intresserade av att vara motsvarande vuxna på stan, säger Marie Nicholson (M).

Utredningsuppdraget kom tillbaka på det senaste kommunstyrelsesammanträdet.

– Det handlade då om att nattvandra tre till fyra personer på ett coronasäkert sätt. Just nu ser vi inte behovet av det. Det är väldigt lugnt, men vi förbereder oss för en annan tid när restriktionerna lättar, när det blir sommarlov, om ungdomar får röra sig fritt eller tar sig mer friheter. Då tror vi att det finns ett större behov än vanligt av att det finns vuxna i omlopp. Det här kan vara ett värdefullt verktyg för att arbeta tillsammans med föreningar, säger Marie Nicholson.

"Den summa vi går fram med"

Det kan finnas behov av fler vuxna i omlopp runt påskhelgen, menar Nicholson.

– Just nu är inte planeringen att kalla in dem, men det kan behövas under påskhelgen. Vi får utvärdera om det är något att fortsätta med eller bara under pandemin.

Har föreningar anmält sitt intresse?

– Utvecklingsavdelningen har tillfrågat en del föreningar om de skulle kunna tänka sig att göra det. Det är ingen bredare förfrågan som har gått ut, men man har sonderat terrängen. Det handlar om att göra en samhällsinsats och kanske skriva upp sig på fyra, fem kvällar i sådana fall.

Är inte 1 000 kronor ganska lite pengar för den här insatsen?

– Hur mycket tycker du?

Jag vet inte, men jag tänker att 1 000 kronor känns lite lågt.

– Det är den summan vi går fram med, säger Marie Nicholson.

– Det får utvärderas när det har kommit igång och det kanske kan vara en utvärderingsfråga att titta på, säger Jacob Käll.

Osäker framtid

Om det blir en fortsättning efter pandemin är osäkert.

– Vi behöver stämma av behov, kostnad och föreningarnas möjlighet att hjälpa till. Blir det ett långsiktigt projekt blir betydligt mer kostnad. I första hand ser vi det här under pandemitiden. I normala fall, när krogar är öppna, är det fler vuxna i rörelse. Det finns ordningsvakter och vi har inte sett det här behovet tidigare. Kanske kommer det i efterhand.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

