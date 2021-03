Leif Larsson från Vimmerby ledde helgens distriktsstämma för Centerpartiet i Kalmar län. Foto: Arkivbild

170 centerpartister på heldigital distriktsstämma

På lördagen genomförde Centerpartiet i Kalmar län sin distriktsstämma för 2021. Närmare 170 medlemmar medverkade vid det heldigitala mötet.

Stämman inleddes med digitala besök av Julia Eriksson, före detta Nybrobo, som nu är ordförande för Centerstudenter. Efter henne tog Magnus Ek, riksdagsledamot från Östergötland men med starka kopplingar till Kalmar län, över. Han pratade om riksdagsarbetet och om Januariavtalet som Centerpartiet slöt med Liberalerna och regeringspartierna.

Distriktsstämman leddes sedan av Leif Larsson, Vimmerby, och Christina Davidson, Nybro. Hela 43 motioner hade kommit in och dessa behandlades under eftermiddagen. Detta ska ha varit rekord under modern tid.

Vid stämman valdes också styrelse för Centerpartiet i Kalmar län. Till ordförande återvaldes Stihna Johansson Evertsson, Högsby. Förste vice ordförande är Anders Johansson, Mönsterås och andre vice ordförande är Karin Helmersson, Nybro.

