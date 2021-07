Bilden är en genrebild. FOTO: Pressbild från EU, Europeiska Unionen.

Ingen svensk jordbruksminister på EU-möte - ”Sorgligt för Kalmar län”

När EU:s jordbruksministrar möts för att diskutera ekologiskt jordbruk, handel och djurskydd finns ingen svensk minister på plats. ”Det är olyckligt för Kalmar län” säger Anders Andersson (KD) oppositionsråd i Region Kalmar län.

Mötet, som ägde rum den 19 juli, berörde frågor inom ekologiskt lantbruk, djurvälfärd och handel. Sverige saknade en minister på plats och skickade i stället en tjänsteman.

– Tyvärr ännu en bekräftelse på att landsbygdsfrågor ligger långt ner när Sveriges nya regering ska prioritera viktiga utvecklingsfrågor, säger Anders Andersson (KD) och fortsätter:

– För Kalmar län som har så mycket skogs- och jordbruk är det väldigt olyckligt. Först har man tagit bort landsbygdsdepartementet och nu vid regeringsbildningen hoppat över att utse en särskild landsbygdsminister, då kunde jag inte ana att man skulle vara så nonchalant att man på första ministermötet i EU skulle låta stolen stå tom.

”Regeringen saknar landsbygdsperspektiv”

– Det hade varit ett utmärkt tillfälle för Ibrahim Bayland att visa att han bryr sig om jordbruks och landsbygdsfrågor. Men icke. Sverige saknar minister på plats och skickar i stället en tjänsteman. Vi påminns ännu en gång att den nuvarande regeringen, trots att den har stöd från Centerpartiet, saknar landsbygdsperspektiv, avslutar Anders Andersson (KD).

Stora fördelar och möjligheter

Laila Naragi, uppväxt i Oskarshamn, är en Socialdemokratisk politiker och riksdagsledamot. Såhär svarar hon på KD politikerns uttalande:

– Sedan den 9 juli har näringsminister Ibrahim Baylan ansvar för samtliga frågor under näringsdepartementet, inklusive landsbygdsfrågor. Det finns många olika sätt att organisera Regeringskansliet och statsrådens portföljer. Just näringspolitiken och politiken för de gröna näringarna och landsbygdspolitiken har mycket att vinna på att synkas och dra lärdomar av varandra. Det kan finnas stora fördelar, och möjligheter, i att det just är den tunga posten som näringsminister som nu också ansvarar för landsbygdsfrågorna, säger Laila och fortsätter:

– Det finns en svensk tradition, som KD mycket väl känner till, där tjänstemän utses att medverka på dessa möten. I det här fallet företräddes Sverige på mötet av både en ambassadör och ett lantbruksråd. Jag noterar att KD i alla andra sammanhang accepterar att denna praxis finns, och att det är en modell som fungerar, avslutar Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).

