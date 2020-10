Nicholson om att vara kommunalråd: ”Skulle byta direkt”

Moderaterna straffades hårt av väljarna 2018 för den föregående mandatperioden. Trots det lyckades man klamra sig fast vid makten tillsammans med övriga allianspartier.

Men hur kommunen har utvecklats med den nya majoriteten är svårt att säga, konstaterar Marie Nicholson. Detta beroende på de två parallella kriser som drabbat kommunen.

– Det har inte varit en normal mandatperiod på något sätt. Det har varit ganska extremt, först med krisen här i stadshuset och sedan coronakrisen. Så jag kan inte svara på det än. Vi får vänta två år till. Det jag tycker är väldigt bra är den enighet och det samarbete vi har haft med de andra partierna. Där måste jag ge cred till oppositionen som ställt upp på det trots att de säkert inte har varit överens med oss alla gånger. Det har varit värdefullt för hela Vimmerby kommun och det är jag glad för, säger hon.

Borgfreden har fungerat väl?

– Absolut. Det har varit diskussioner bakom lyckta dörrar och idéer har stötts och blötts, men när beslutet väl har tagits och kommunicerats utåt har vi visat en enig front. Nu är det inte det politiska käbblet som varit i fokus, utan krishanteringen.

Hur har samarbetat mellan er tre i majoriteten fungerat?

– Väldigt bra. Ju mer vi påminns om våra politiska likheter, desto bättre går det. Skriver vi ned en lista på de viktigaste frågorna är vi överens om de flesta. Det är där styrkan ska ligga i ett samarbete. Rent personligt fungerar det också. Vi har väldigt roligt tillsammans.

"Betydligt lättare"

Under den förra mandatperioden styrdes Vimmerby av en ohelig allians. De två klassiska motpolerna i svensk politik – Socialdemokraterna och Moderaterna – gick samman och styrde i Vimmerby. Uppdraget var att sanera ekonomin.

– Vi kom en liten bit, men inte särskilt långt.

Ideologiskt har det blivit mycket lättare att samarbeta med Centerpartiet och Kristdemokraterna än med Socialdemokraterna, säger Nicholson.

– Det är mycket lättare. Tidigare fick vi lägga bort frågor vi visste att vi inte kunde ta. Det var samma sak för dem. Det var ingen idé att ens ta upp frågan, så det är en stor skillnad förstås. Jag är också en ganska ideologisk politiker och vet vilken riktning jag vill att kommunen ska gå. Nu kan vi prata om det.

Samtidigt vill hon berömma den tidigare majoritetspartnern.

– Jag jobbade jättebra ihop med Socialdemokraterna också. Det var en väldigt pålitlig samarbetspartner och det fanns en trygghet i samarbetet. Vi hade väldigt roligt då också. Överlag är det väldigt bra personer som är aktiva i Vimmerby, oavsett vilket parti man pratar om.

Vilka frågor är viktigast för er de kommande åren?

– Arbetslösheten är en jätteutmaning. Vi får lägga mycket energi på att kunna göra något åt den. Det handlar om att förhindra att människor fastnar i utanförskap, att de inte fastnar i bidragsberoende och att få ut dem på arbetsmarknaden. Jag tror att den frågan kommer prägla ganska mycket.

Annars pekar hon på mycket arbete som avstannat under mandatperiodens gång.

– Det beror på kriserna. När det gäller ekonomin sker ett skifte nu när vi kommer jobba mycket mer med uppföljning och analys. Vi måste bli bättre med de pengar vi redan har. Det kommer vara tungrott, det kommer uppröra många, men vi ser över konto för konto. Många kommer bli upprörda, men det här måste genomsyra allt. Vi har Smålands högsta skatt och ändå går det inte ihop sig. Det är en tung uppgift och tungt att börja med det halvvägs in i mandatperioden, men det är som det är. Det handlar om ett stort arbete.

Varför har ni inte fått ordning på ekonomin?

– Jag önskar att jag hade ett svar på det, då hade jag fixat det direkt. Det finns en del strukturella bekymmer och en del av det här som människor värdesätter högt. Det ser vi ett exempel på med skolorna. Även om det hade varit en stor besparing så ville våra invånare inte ha det så och då kan vi inte göra det. Det är inte lätt med stora besparingar, det kräver mod och förståelse från allmänheten. Det är svårt. Man får göra det i små steg och inte tro att man klarar allt på en gång.

Sveriges Kommuner och Regioner har gjort en ny analys åt Vimmerby kommun. Den är påtagligt lik den som gjordes i samband med den ekonomiska krisen 2014.

– Den upplevelsen hade jag också vid genomlysningen. Det är nästan exakt samma sak. Det som sticker ut mest är IFO (individ- och familjeomsorgen). Men mellan 2014 och 2020 har vi rättat till de problemen, men de har kommit tillbaka. Nu är man på väg med samma resa igen. Det är något vi måste grotta ned oss i mer.

"Otroligt stöd"

Marie Nicholson känner ett stort stöd i sitt eget parti och vill fortsätta vara Moderaternas ledare lokalt.

– Vi är tajtare än någonsin när jag har varit med. Jag känner ett otroligt stöd i min grupp och har blivit uppbackad både politiskt och personligt. Jag har varit mammaledig mitt i krisen och det var ett orosmoment, men det gick jättebra. Det jag önskar är att vi var fler och att fler hade tyngre positioner, som förra mandatperioden. Men det är bra stämning på våra möten.

Har ni börjat arbeta med att rekrytera nya kandidater till nästa val?

– Det jobbar vi alltid med och i somras fick vi in en del nya medlemmar. Det är svårt att rekrytera en politiker och det är delvis politikernas eget fel. Det blir väldigt omskrivna skandaler ibland och hela klimatet med sociala medier och hatkampanjer gör det inte bättre. Det finns många hinder i vägen för att ta det steget. Jag tror inte heller folk förstår hur roligt och utvecklande det kan vara, man ser bara den massiva kritiken. Jag önskar att man också förstod att man inte måste vara med fullt ut. Det går att bara vara med och föra fram sin åsikt.

Hur jobbar ni med det?

– På många olika håll. Jag är inte från Vimmerby, men börjar jag prata med en människa som verkar rimlig frågar jag om den personen inte ska bli medlem i vårt parti. Ett sätt, som vi har testat med flera, är att ge dem en ersättarplats i nämnd. Då får man prova på politiken. Annars handlar mycket om sociala medier och många kommer också helt spontant.

Att rekrytera nya politiker är dock inget Moderaterna ensamt har problem med.

– Det är svårt rakt över. Ett bekymmer för oss är att vi inte har någon egen, lokal MUF-förening. Jag önskar att vi hade haft det, det finns till och med lite pengar för det.

Varför tror du att ungdomar är så intresserade av politiska frågor, men inte lika intresserade av partipolitiken eller specifika partier?

– Att få ungdomar att ta steget till att fortsätta är svårt. Om vi pratar kommunal politik med dem skrämmer vi bort dem. Det är lite av MUF:s uppgift. När man är ung är man mer ideologisk, mer extrem. Man ska kunna ha utrymme att göra misstag och dumma saker. Det finns det inte utrymme för i kommunen.

"Blir problem för alla"

Under vår halvtidsintervju kommer vi förstås in på den turbulens som har varit i kommunen. Moderaterna tog tidigt ställning mot förra kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C), men Marie Nicholson vill inte säga att det som har hänt kan gynna hennes parti.

– Det kommer bli ett problem för alla. Det som har hänt har skadat förtroendet för alla politiker. Ingen vinner på det här, alla förlorar på det.

Tror du vi kommer se det genom att färre går och röstar eller att man röstar mer på extrema partier?

– Möjligtvis att man inte röstar alls. Det blir en hopplöshet och man har inget förtroende för de som sitter vid makten. Det urholkar hela idén med demokratin, att man ska lämna över sin röst på någon man litar på.

Vad beror det på?

– Det har varit så turbulent att man har svårt att förstå vad som har hänt. Vi är lite bakbundna i att berätta och vi kan inte älta det här i alla framtid.

Det är ett faktum att väldigt många röstade på Ingela och att många uttryckt att man inte förstår vad hon har gjort fel. Kommer väljarna beakta det?

– Det kan jag inte svara på.

"Hade bytt i morgon"

Två år har gått sedan det senaste valet. Lika långt är det kvar till nästa. Marie Nicholsons förhoppning är att bli kommunstyrelsens ordförande efter valet.

– Det är klart att jag är intresserad av det. Man kan inte vara politiker om man inte vill vara ytterst ansvarig. Men vårt samarbete fungerar väldigt bra och jag har ganska mycket frihet att lägga fokus på frågor som jag vill hålla på med. Jacob (Käll) är mer bakbunden än vad jag är. Jag skulle byta plats med Jacob i morgon om det gick. Det vet Jacob om. Jag har ett ansvar för mitt parti och mina väljare. Jag vill föra väljarnas frågor och det har jag gått till val på.

Det är svårt förstås, men om vi bortser från kriserna – vilken är den stora skillnaden mellan förra och nuvarande mandatperioden?

– Vi är utåtriktade på ett sätt som jag inte upplevde att vi var förra mandatperioden. Då tänker jag på näringslivsarbetet. Det var en kärnfråga för oss i valet och vi gick igång direkt i januari med det. Vi har prioriterat näringslivsfrågor, att besöka företag och haft det som en stående punkt på kommunstyrelsen. Det fanns inte med förra mandatperioden, men det är ett nytt sätt att visa att det här är prioriterade frågor. Vi försöker även få till besök i andra kommuner och det är den största skillnaden, att vi är utåtriktade.

Ändå lyfte man bara två placeringar i Svenskt Näringslivs ranking?

– Jag är glad att vi lyfte alls. Den genomfördes mitt i den förra krisen och jag trodde, sett till vad som skedde under skoldebatten där vi sjönk historiskt mycket, att det skulle bli en liknande effekt nu. Men jag tror att det inte blev så tack vare vårt arbete.

Hur viktig är en ranking som denna?

– Rankingar är viktigt, men det är inte det viktigaste. Det här är ett pågående arbete som vi ska fortsätta och hålla i. Politikernas attityder mot företagande är den lättaste att förändra och att vi får så lågt på det tycker jag är orättvist. Men det är också viktigt att nå ut med hur mycket vi jobbar med frågorna och hur högt vi värderar dem på dagordningen.

Den förra mandatperioden präglades av den infekterade skoldebatten och denna av krisen. Varför blir det så infekterat i Vimmerby?

– Vi är ganska påpassade i Vimmerby. Vi har två tidningar, kommuninvånare som är väldigt aktiva på sociala medier och tidvis har det bedrivits oppositionspolitik som eldat på. Motståndet vi får upplever jag att andra inte får. Det finns exempel från Högsby kommun, där det planeras för att lägga ned skolor. Jag har inte sett jättestora protester där. I Oskarshamn blir det stora protester, men där rapporteras det också om det i större utsträckning. Det är samtidigt bra, det är på både gott och ont. Men jag tror att det ligger bakom att det blir så stora och debatterade frågor här. Det hade varit mer begränsat om vi inte hade haft ett så aktivt medieklimat. Samtidigt vill jag verkligen inte bli av med det.

"Legat mig i fatet"

Modaterna har bytt ledare många gånger de senaste åren. Marie Nicholson är heller ingen Micael Glennfalk när det gäller popularitet. Hon är förvisso en skicklig politiker, men tror att hon kanske var för okänd i valet 2018. Samtidigt tror hon att igenkännlighet är en viktig del för att partiet ska bli det självklara valet för en alliansväljare.

– Stabilitet är viktigt för väljare och tvära kast uppskattas inte. Jag tror att vi kanske bytt för många på toppen. Igenkänning är viktigt och man vill gärna uppleva Moderaterna som ett tryggt och stabilt parti.

Är ni det?

– Vi har bytt förstanamn många gånger och jag har inte alls varit välkänd här. Det har legat mig i fatet. Men håller på man i några år ordnar det sig. Samtidigt är det viktigt att ha en bredd och inte bara en person i toppen.

Upplever du att det går åt rätt håll, blir du mer igenkänd?

– Ja, det gör det. Det märker jag. Vi var på semester på Kanarieöarna och då var det några som kände igen mig från Vimmerby. Det var ganska bisarrt. När jag har med mig min partner Jan (Andersson, riksdagsledamot från länet, reds.anm) är det ingen som känner igen honom. Då ska man vara väldigt politiskt intresserad. Men mig känner man igen. Jag tror att det beror på att lokalmedia har ett sådant genomslag i Vimmerby som regional media inte alls har på samma sätt. Han (Jan) har ändå varit riksdagsledamot ett bra tag.

Samarbeta med SD?

Sverigedemokraterna har ökat i varje val sedan de kom in i kommunfullmäktige. I valet 2014 var SD en stor anledning till att inget av blocken fick majoritet. Trots att SD fortsatte gå framåt 2018 lyckades alliansen bilda en mycket skör majoritet.

Men vad händer 2022?

– Vi kan bara vara ansvariga för vår politik. Gör någon annan det bättre är det så. Vi kan inte ändra vår politik för att ett annat parti går bättre. Jag måste säga att SD har utvecklats väldigt mycket. De har blivit betydligt skickligare och mer politiker än de var i början. De kom in som missnöjda personer, men nu är de mer politiker, säger Marie Nicholson.

Vad tror du att det beror på?

– Politik är ett hantverk. Att komma direkt in i politiken, från exempelvis näringslivet, kan vara frustrerande. Det finns regelverk och lagar att förhålla sig till. Allt tar tid och först när man förstår det kan man bli en effektiv politiker. Där har SD tagit stora kliva, de förstår att man måste vara politiker. Det tar tid och sådan är demokratin.

SD kan tänka sig att samarbeta med er. Kan ni tänka er att styra eller samarbeta med dem?

– Vi har en plan att fortsätta med alliansen. Vi sa det, när vi slog oss samman, att vi siktade på minst två mandatperioder.

Men det finns en, i det sammanhanget, betydande risk att SD blir vågmästare?

– Så kan det bli, men det får vi ta när vi kommer dit.

Kan ni tänka er att samarbeta med dem om det blir så?

– Min utgångspunkt måste alltid vara att titta på hur vi bäst får igenom moderat politik. Hur kan vi driva den politik vi vill? Det gör man sällan i opposition. Men jag tror att alliansen klarar fyra år till, det utgår jag från.