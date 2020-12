Så umgås tjejgänget på nätet under pandemin

Johanna Lindqvist, Elina Lindqvist, Kajsa Lundahl och Emma Jansson umgås digitalt under pandemin. Foto: Privat

Förutom Johanna består gänget av Elina Lindqvist, Kajsa Lundahl och Emma Jansson. Allihop är uppvuxna i Storebro, och började hänga på allvar när de började rida ihop i slutet av 1990-talet. Genom åren har de bott på lite olika platser och befunnit sig i olika faser i livet, men fortsatt hålla kontakten och träffas några gånger om året.

Gruppchatten på Messenger har de gett namnet ”Klubbrummet” – efter det rum där de brukade sova över på ridskolan.

"Allt är bättre än ingenting"

Intervjun gör vi digitalt, via ett videosamtal på just Messenger. Det är Kajsa som bjuder in, och prick klockan 17 syns alla tjejerna på skärmen, var och en från sitt hem.

Johanna bor numera i Stockholm, och de övriga i olika delar av Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

– Vi har ju alltid haft den här gruppchatten, men det är under pandemin vi har börjat ses på det här sättet. Fördelen nu är att man oftast är ledig. Annars kan det vara svårt att få ihop det, det är alltid någon som ska iväg på något, berättar Kajsa.

– För mig betyder det jättemycket. Det är ett roligt och lätt sätt att hålla kontakten och stämma av emellanåt. Jag tror att man överlag har ett behov av att socialisera sig. Det här är såklart inte som att träffas på riktigt, men allt är bättre än ingenting, säger Johanna.

"Det är en omställning"

Johanna och hennes familj har även videosamtal med sina respektive föräldrar via Facetime någon gång i veckan.

– Det kan hända så mycket på bara två veckor. Tidigare åkte vi ofta ner till Vimmerby och hälsade på, men nu gör vi ju inte det.

Kajsa brukar umgås digitalt med flera kompisar, däribland vännen Lucy i Skottland. De har alltid hållit kontakten, men sedan pandemin bröt ut har kommunikationen ökat.

– Lucy bodde själv när det blev lockdown i Skottland, och jobbade hemifrån. Allt var stängt, och hon mådde ganska dåligt. Ibland har vi hängt på fredagskvällar och tagit en öl ihop.

Hur har ni påverkats av de sociala restriktionerna under pandemin?

– Jag är ju van att fara och flänga mycket, så det är en omställning, säger Kajsa.

– Jag tycker att det är skitjobbigt. Julen blir så annorlunda i år, och man ser inte fram emot den på samma sätt som man brukar. I våras var det ändå på väg att bli ljust och varmt, men nu känns det deppigare, tycker Johanna.

"Man blir rätt isolerad"

Både Johanna och Kajsa spenderar större delen av tiden hemma, eftersom de pluggar (Johanna) och jobbar (Kajsa) mestadels på distans. Elina som är rehabassistent får delvis sitt sociala behov tillfredsställt på jobbet men Emma, som är barnboksillustratör och driver webbutik, träffar få människor utöver familjen.

– Man blir rätt isolerad, på många sätt.

Att umgås digitalt på det sättet som ni gör – vad finns det för fördelar och nackdelar med det?

– Det är ett enkelt sätt att ses. Man kan sitta i sin soffa, ingen behöver laga något och det är bara ”här är jag”. Alla kan vara där de är här och nu, säger Emma.

– Och det är lättare att stämma av vad som händer så här jämfört med om man bara ses några gånger per år, fyller Elina i.

– Ja, en fördel är att man kan träffas oftare, även om man bor i olika städer. Det kanske är något som kan hålla i sig även efter pandemin, säger Johanna.

– Nackdelen är att man inte kan krama varandra. Även om vi inte är något superkramigt gäng (skratt). Man tappar närheten, konstaterar Kajsa.

"Lättare att bryta in i samtalen"

Johanna påpekar att det är svårare att avbryta varandra och flika in saker i ett videosamtal. Kanske särskilt om man inte känner varandra så väl, till exempel i en undervisningssituation. Jobbiga tystnader kan också kännas mer besvärande.

– Träffas man IRL (i verkliga livet) är det lättare att bryta in i samtalen. Det är också lättare att känna av varandras energier om man sitter i samma rum.

Tyst blir det dock sällan när Johanna, Elina, Kajsa och Emma träffas, vare sig de ses fysiskt eller online. Skratten duggar tätt, och vännerna faller ofta in i talet på varandra. Det märks att de känner varandra väl och har kul ihop.

Har ni några bra tips för hur man får till ett bra digitalt häng?

– Det enklaste är väl att använda Facetime, Whatsup eller Messenger. Ha kameran på så att ni syns! Det kan också vara bra att ställa upp kameran och göra något annat samtidigt, laga mat till exempel. De andra får leva med att man går in och ut litegrann. Man kan ju också sitta och virka eller sticka samtidigt.

Caroline Petersson