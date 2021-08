Marika Andersson, avfallstekniker på återvinningscentralen i Vimmerby berömmer kommuninvånarnas källsortering. Foto: Johanna Karlsson

Vimmerbyborna duktiga på källsortering – dock finns mer att lära

Hur ska egentligen plast sorteras, och ska ett trasigt dricksglas sorteras som glasförpackning eller som restavfall? Vad räknas som en förpackning? Vimmerby kommuns invånare är överlag väldigt duktiga på att sortera, men en hel del finns fortfarande att lära.

Det är ungefär fem år sedan som Vimmerbys invånare fick börja sortera sina sopor i så kallade fyrfackskärl, och faktum är att kommuninvånarna blivit riktigt bra på källsortering. Sedan 2016 har det brännbara avfallet på återvinningscentralen minskat med 40 procent.

– Vi ligger jättebra till i Vimmerby. Vi ligger faktiskt mycket bättre än snittet, i stort sett i allt, berättar Marika Andersson, avfallstekniker på återvinningscentralen glatt.

Plasten svårast att sortera – Tänk förpackning

Men det finns fortfarande saker att lära för Vimmerbyborna, och det som är svårast att få rätt är plasten, menar Marika.

– Det är inte lätt att veta vad som är en förpackning. Det är bara plastförpackningar som ska källsorteras. Många lägger till exempel både plastleksaker och andra föremål i facket för plastförpackningar, men sådant som inte är förpackning ska läggas i restavfallet. Plasten är helt klart svårast att få rätt för folk, säger Marika, och förtydligar:

– Tänk inte plast, tänk förpackning! En förpackning är en produkt som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara.

Ökat intresse

2016 började Vimmerby kommun med de så kallade fyrfackskärlen, och en anledning till att det fungerar så bra med sorteringen tror Marika är att folk över lag blivit mer intresserade av sortering.

– Vi började gå ut med information om hur man skulle sortera redan ett år innan de nya soptunnorna kom, så folk fick in tänket innan fyrfackskärlen kom. Vi märker faktiskt att folk är mer intresserade av att sortera än vad de var förr. Folk ringer och ställer frågor mer, och frågar mer på plats.

Tips och råd på sociala medier

På Vimmerby energi och miljös instagramkonto och facebooksida lägger personalen tillsammans med VEMAB:S kommunikatör ut tips och råd, och intressant fakta om hur de olika materialen återvinns. Där går också att läsa att Vimmerbyborna följer rikssnittet när det gäller insamling av glasförpackningar, drygt 22 kilo glas samlas in per invånare och år. När det kommer till metallförpackningar ligger Vimmerby däremot högt över snittet med 2,6 kilo per invånare och år, jämfört med 1,8 kilo i snitt över landet.

En vanlig fördom är fortfarande att skräpet som sorterats sedan töms på samma plats, men så är det inte alls förklarar Marika.

– För många år sedan bad vi anställda på återvinningscentralen om att få åka på studiebesök och se alla ställen dit vi skickar. Så vi har sett med egna ögon var allt hamnar, och det berättar vi när vi får sådana frågor.

Och hur är det med det där trasiga dricksglaset, hur ska det egentligen sorteras?

– Inte som glasförpackning! Ett enstaka glas sorteras bland restavfall, men är det fler ska de sorteras på ÅVC i täckmassor, på samma ställe som betong, tegel, glas och keramik, säger Marika och fortsätter,

– Ett tips är att följa oss på Instagram och Facebook, så får man tips och råd, och vi lägger även ut öppettider och om det ibland är tillfälligt avstängt när vi t.ex. sopar eller städar runt någon station.

Johanna Karlsson johannaikulla@gmail.com

