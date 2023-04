Så många miljoner delade Arvsfonden ut till länets föreningar i fjol

Totalt 741 miljoner kronor delades ut av Arvsfonden till lokala och nationella projekt under fjolåret. Av dessa gick 457 miljoner till lokala projekt medan 284 miljoner gick till projekt på nationell nivå.

”Det är mycket glädjande att intresset för att för att utveckla samhället via Arvsfondens medel fortfarande är så stort. Förra årets utdelningar når dock inte upp till de senaste årens rekordnivåer, och vi hoppas nu att fler kan få upp ögonen för att det går att söka projektmedel”, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden, i ett pressmeddelande.

Kalmar län hamnade på plats 13

Arvsfondens årliga barometer visar hur projektmedel har fördelats per invånare i Sveriges alla län. Kalmar län placerar sig på plats 13 med ett genomsnittligt projektanslag på 37 kronor per invånare. Totalt betalades nio miljoner kronor ut till fem projekt i länet. Kronobergs län var det län som under 2022 fick mest projektstöd – 119 kronor per invånare. Gotland är det enda länet som inte mottog några projektmedel under året

Svenska budo- och kampsportsförbundet distrikt öst var en av de föreningar i länet som under 2022 tilldelades projektstöd på drygt 1,4 miljoner kronor för att främja idrottande ungas psykiska hälsa.

Majoriteten av projekten riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar, men sedan 2021 finansierar Arvsfonden även projekt med äldre som målgrupp.