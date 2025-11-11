Kalle, 21, från Vena tillhör världstoppen i CS – vann stor turnering i Åre

Kalle Johansson från Vena tillhör Sveriges bästa lag Eyeballers som vann en prestigefylld turnering i Åre i helgen. Kalle har livnärt sig som professionell CS-spelare sedan 2021 och siktar på den absoluta världseliten. Foto: HLTV

Han har spelat närmare 15 500 timmar Counter-Strike. I dag tillhör Kalle Johansson från Vena världstoppen – och i helgen vann han och laget Eyeballers en stor och prestigefylld turnering i Åre mot tufft internationellt motstånd. – Helt otroligt. Vi mötte ett ryskt lag i finalen och 90 procent hejade på oss. Det var så mycket pepp och hajp och när segern var klar sprang alla fram och skrek och kramade om oss. Magiskt!

Kalle Johansson är uppvuxen i Tälleryd utanför Vena och har varit professionell e-sportare sedan 2021. Han började spela CS redan som elvaåring och fick på högstadiet en fråga från Christoffer Frick, lärare på Hultsfred gymnasiums e-sportprogram, om att vara med i skollaget.

– Jag gick i åttan då och var yngre än de andra som var med laget och fick uppmärksamhet för att jag var ung, driven och spelade bra. Men utan ”Stoffe” hade jag nog aldrig varit där jag är i dag. Han gjorde allt för att jag skulle satsa vidare. Många gånger tänkte jag: Är det verkligen värt allt arbete? Men han har hela tiden pushat mig framåt, säger Kalle Johansson.

Värvad till Sveriges bästa lag

Inom Counter-Strike känner de flesta till honom som spelarnamnet ”Ro1f”.

– Jag vet faktiskt inte riktigt hur det kom till. Det var väldigt länge sen, från när jag spelade på farsans laptop när jag var åtta-tio år. Jag valde ett slumpmässigt genererat namn och det har jag hållit fast vid.

I somras fick 21-åringen ett fint kvitto på sina insatser på CS-scenen när han blev kontaktad och värvad till Sveriges bästa lag Eyeballers.

– De ville bygga om sitt lag och såg att jag var ledig på marknaden. För mig var det givet att tacka ja och hela organisationen har varit som en familj där jag känner mig trygg. Raka, ärliga och välkomnande.

"Alla gjorde en dunderinsats"

I helgen nådde Kalle Johansson en av sina största framgångar hittills när turneringen Red Bull Gibaway Gaming anordnades i Åre. 24 lag från hela Europa deltog och tio av dem var högre rankade än svenska Eyeballers.

– Det är en väldigt stor turnering med många bra lag från Ryssland och Ukraina och vårt mål var att ta oss igenom gruppen och gå till slutspel.

Väl i slutspelet tog sig Eyeballers hela vägen och vann turneringen vilket innebar ett stort kliv uppåt på världsrankingen.

– Det var helt otroligt och hela laget gjorde en dunderinsats. Det finns video på avgörandet där vi mötte ett ryskt lag och 90 procent hejade på oss. Efteråt sprang alla fram och skrek och kramade om oss, säger Kalle Johansson vars Eyeballers nu är rankat 46:a i världen bland miljontals lag och spelare.

Under en CS-match spelar man fem mot fem där det krävs 13 rundor för att vinna. Kalle Johansson har en lite mer undanskymd roll, men är väl så viktig för att Eyeballers ska lyckas.

– Det är ett rent lagspel där alla behöver göra sitt. Jag har rollen som ankare vilket är mer en support där jag hjälper laget. Det är inte det mest flashiga jobbet och jag är inte ansiktet utåt direkt, men jag sätter upp grabbarna så att de får skina, förklarar 21-åringen som just nu är på bootcamp i Stockholm inför svenska cupen som väntar härnäst.

– Vi är favoriter och har spelat väldigt bra den sista tiden, men allt kan hända. Det brukar bli lite stökigt när man möter svenska lag och alla känner varandra och därför försöker tänka ett steg extra.

"Ren dedikation och arbete"

Många ungdomar drömmer om att kunna försörja sig på dataspel, men få lyckas i den stenhårda konkurrensen. Så, vad är det som gör att just Kalle Johansson från Vena kunnat leva på spelandet sedan 2021?

– Ren dedikation och arbete. Jag har snart 15 500 timmar på spelet och man får köra även fast det inte är så roligt ibland. Det gäller att hålla i och hela tiden göra sitt bästa. Sen behöver man tänka på sig själv och vara noga med både träning och kost. Man måste kunna vara fullt fokuserad hela tiden och får inte göra några misstag.

Det långsiktiga målet är att ta sig upp som ett av de tio bästa lagen i världen. Det är där de riktigt stora pengarna finns att hämta.

– Är du däruppe snackar vi 100 000-500 000 kronor i baslön per månad. Når du den absoluta toppen är det 1,5-2 miljoner kronor i månaden. Det är störda pengar och det är dit man siktar, säger Kalle Johansson som passar på frågan om vad han själv tjänar.

Hur ser en vanlig dag ut för din del?

– Jag börjar ofta klockan nio-tio med genomgång och uppvärmning. Sen spelar vi två-tre tävlingsmatcher mot andra proffslag. Därefter är det lunch följt av två-tre ytterligare tävlingsmatcher plus eftersnack. En vanlig dag är ungefär mellan 9-18, det är standard. Sedan måste man såklart spela utöver träningen också och totalt sett lägger man ner mer tid än ett vanligt jobb.

Vad behöver du jobba med spelmässigt?

– Mentaliteten ibland. Det är lätt att gräva ner sig när det går tungt, men att våga ha samma självsäkerhet och tänka på positivt även när i negativa perioder.

"Finns inget bättre jobb"

Kalle Johansson medger att han har behövt göra stora uppoffringar för att nå världstoppen, men njuter samtidigt av sitt annorlunda arbete.

– Det är väldigt mycket man måste offra i form av tid med vänner och familj. Många turneringar kommer med dålig framförhållning och man måste vara hela tiden vara redo. Men det är helt klart värt det. Det finns nog inget bättre jobb och att få jobba med det man älskar är guld, säger Kalle.