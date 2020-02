SM-tävlingarna närmar sig för VO

Ultra- SM avgörs i sex klasser på lördag, tre herrklasser och tre damklasser. I seniorklassen för både herrar och damer hoppas Jakob Lööf att Sverigeeliten kommer till start.

- Det är den första deltävlingen så det är värdefulla poäng som står på spel. Därför känns det angeläget för alla elitorienterare att komma hit, säger han.

Tove Alexandersson är Sveriges mest kända orienterare just nu, sedan hon mottog flera pris under Idrottsgalan förra veckan. Dels tilldelades hon Svenska Dagbladets bragdmedalj, Jerringpriset samt Årets kvinnliga idrottare. Gustav Bergman är den framgångsrikaste manlige orienteraren i Sverige just nu.

- Det är viktigt att ha en stor och omtalad stjärna inom sporten och det märks hos oss, då fler och fler väljer att träna och tävla inom orienteringen, säger Jakob Lööf.

Bussas ut- springer hem

Deltagarna i elit seniorer ska springa 25 kilometer genom terrängen och det ska ta cirka två timmar och tjugo minuter från start till mål. Ofta är start och mål för tävlingen på samma plats men så är inte fallet i år.

- Deltagarna bussas ut från VO till startplatsen och sedan får de springa i mål på gräsmattan utanför VO. Vi vill ge dem en upplevelse i Västerviks vildmark, säger Lena Eliasson-Lööf, banläggare.

Var banan kommer att ligga är hemligt, ingen ska veta i vilket typ av terräng som de ska springa i.

- Vi har 33 kvadratkilometer att välja mellan. Det enda som bryter av den orörda terrängen är Ytterhultsvägen. Sedan är det skog från Horns udde till Verkebäck, säger Jakob Lööf.

Västervik är en unik plats för att genomföra orienteringstävling på.

- Vildmarken är nära centrum med hotell och restauranger. Jag tror att flera orienterare kommer att återvända hit efter att de deltagit i Ultra – SM på grund av att det är nära till allt, säger Jakob Lööf.

DM-i sprint

På söndagen är det DM i sprint och DM i sprintstafett. Den tävlingen avgörs i Västerviks tätort.

- Det kommer många orienterare från Småland som vi tror kommer att hävda sig väldigt bra i den tävlingen. Det finns också någon deltagare från Gamleby som är väldigt duktig, säger Lennart Sturesson, ordförande i Västervik Orienteringsklubb (VO).

Totalt kommer det att vara runt ett tusen deltagare och mycket publik väntas till tävlingarna.

- Det behövs många funktionärer för att genomföra de här tävlingarna. Vi har ett 80-tal som ställer upp och de kommer från VO, Gamleby- och Ankarsrums orienteringsklubbar, säger Kenth Carlsson, tävlingsledare för sprint-tävlingarna.