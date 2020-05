SOMMARENS SPORTFEST STÄLLS IN – "BEDRÖVADE"

Sommarens sportfest i Västervik, Swedish Floorball Open, ställs in. Foto: Arkivbild

Swedish Floorball Open brukar locka mängder av innebandyentusiaster till Västervik. I dag meddelar arrangören att evenemanget ställs in. Samma beslut har fattats för VT Junior Open, Hamnplan Live och Drakbåtsfestivalen.

Skälet är förstås coronapandemin. Arrangören hade hoppats på att kunna köra eftersom evenemanget ligger i augusti – men har nu bestämt sig för att ställa in.

"Vi är bedrövade, frustrerade och ledsna men också revanschsugna. Fram till nu har vi haft en förhoppning att kunna genomföra våra fyra evenemang i år. Trots att våra evenemang ligger sent på sommaren så är det inte troligt att det är säkert att träffas i så stora folksamlingar. Säkerheten för spelare, artister, publik och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Hälsan går först och vi har därför beslutat oss för att ställa in våra fyra evenemang i sommar 2020, och flytta till 2021", skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Evenemangen har lockat besökare från stora delar av Sverige och i år hade man rekord i antalat anmälda.

"Vi vet att många sett fram emot årets event vilket vi märkt i anmälningslistorna där vi gått mot rekorddeltagande, därför känns det extra tungt att tvingas ställa in."

"Känns mycket tungt"

Datum för 2021 är redan satta och det blir mellan 4-7 augusti. Swedish Floorball Open har arrangerats i tio år och blivit större och större.

"Evenemangen har även stor betydelse för åtskilliga andra, leverantörer, samarbetspartners, föreningar, lokala butiker, camping, hotell med flera. Beslutet att ställa in har därför inte tagits lättvindigt, utan in i det sista har vi lagt mycket tid och energi på att utforska alternativa lösningar. Men som nämnts tidigare, hälsan går först. Att få ställa in efter 10 framgångsrika år känns mycket tungt då mycket planeringstid och många arbetstimmarlagts ned fram till nu. Men vi går starka ur detta och börjar redan nu planera för Hamnfest 2021"