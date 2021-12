DSK-försvararen lämnar för spel i division 5-klubb: "Ger oss en extra fysisk nivå"

Dzenan Hrnic lämnar Djursdala SK efter uppflyttningen till division 4 och stannar kvar i femman. Han är klar för Storebro IF. Foto: Ossian Mathiasson

Dzenan Hrnic har aviserat att han inte följer med Djursdala SK upp i division 4. Nu har försvararen gjort klart med ny klubb. Han är klar för Storebro IF i division 5.

Dzenan Hrnic har ett förflutet i många lokala klubbar och tillhörde Djursdala SK under den gångna säsongen. Trots uppflyttningen till division 4 blir det ingen fortsättning på Dalavallen för honom.

Han är klar för spel i division 5-laget Storebro IF säsongen 2022.

"Dzenan är en rejäl och karaktärsfylld mittback som alltid ger 100% för laget. Stark, följsam, snabb och brytsäker kommer han in in i vår trupp och ger oss en extra fysisk nivå på såväl träningar som match. Vi är väldigt glada över att Dzenan kommer till oss och vi liksom han ser fram emot en spännande säsong tillsammans", skriver Storebro IF på sin Facebooksida.

Storebro IF har sedan tidigare värvat Arbnor Mataj, Jonatan Edgren och Marcus Skoog. Ny huvudtränare i Storebro är Peter Magnusson, som tränade Södra Vi IF i många år och fick lämna sitt tränaruppdrag i Gullringens GoIF i fjol.