Hrnic byter klubb igen – här spelar han 2023

Dzenan Hrnic lämnar Djursdala SK för spel i Storebro IF. Foto: Ossian Mathiasson

Dzenan Hrnic har bytt klubb i lokalfotbollen vid flera tillfällen. Nu händer det igen. Försvarsspelaren lämnar Djursdala SK för spel i Storebro IF.

27-årige Dzenan Hrnic var faktiskt registrerad i Storebro IF förra säsongen. Det var under förra säsongens frimånad som han lämnade Djursdala SK för spel i Storebro IF innan han bestämde sig för att återvända till DSK i början av januari.

Han spelade med DSK i division 4 under vårsäsongen för att sedan gå till seriekonkurrenten Gullringens GoIF under sommaruppehållet. Sejouren blev kortvarig och han lämnade efter två a-lagsmatcher och gick tillbaka till DSK, som trillade ur division 4 efter en tung säsong.

DSK gick för några månader sedan ut med nyheten om att Hrnic skulle spela vidare, men det blir inte så.

På fredagskvällen gick Storebro ut med nyheten att de plockar in Hrnic från DSK.

"I Dzenan får vi en snabb, stark back som aldrig viker en tum. Han är ambitiös och strävar hela tiden efter att hålla tätt bakåt", skriver Storebro IF i en kommentar på sin hemsida.