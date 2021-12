Nytt upplägg inför kommunmästerskapet i futsal: "Kan bli roligt"

Efter ett års coronauppehåll siktar arrangörsföreningen Södra Vi IF på ett kommunmästerskap i futsal. Sparbanskcupen, som den också kallas, är tänkt att spelas den 8 januari – med ett nytt upplägg.

Förändringen kring upplägg beror på att det numera endast finns sju klubbar på herrsidan i kommunen. Det rör sig om division 4-klubbarna Vimmerby IF, Gullringens GoIF, Djursdala SK samt division 5-klubbarna Södra Vi IF, IFK Tuna och Storebro IF liksom division 6-klubben Frödinge/Brantestads SK.

Tidigare år har både Rumskulla GoIF och BK Boston deltagit.

Att det är sju klubbar gör att arrangörsföreningen Södra Vi har planer på ett helt nytt upplägg.

– Vi har gjort ett förslag om att alla möter alla och att matcherna spelas en gånger 15 minuter. De fyra bästa går till semifinal och totalt sett blir det någon timme längre, säger SVIF:s Mats Krantz.

Vilka är fördelarna med det här upplägget?

– Fördelarna är, eftersom vi är ojämnt antal lag, att det inte blir fyra lag i en grupp och tre i en grupp. Då blir det nog roligast att alla möter alla, men det är inget som är helt bestämt.

"Kan ändras fort"

Med tanke på den ökade smittspridningen har en viss oro spridit sig för vad som kommer hända med KM i futsal.

– Vi hoppas att det ska gå och blir det inte extremt mycket mer virus, så hoppas vi att turneringen ska kunna spelas. Det kan ändras fort.

Blir det covidpass?

– Det lär det bli. Vi måste kunna ta in publik, annars blir det en förlustaffär för oss och vi tittar på hur vi ska kunna lösa det nu.

Mästerskapet ska spelas den 8 januari enligt planen och det blir den 40:e upplagan.

– Det var synd att vi fick ställa in förra året, för det skulle ha varit 40-årsjubileum då, säger Mats Krantz.