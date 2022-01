Tuff division 5-serie för lokala lag – här är serieförslaget

Storebro IF och Hultsfreds FK är två av de lokala division 5-lagen. Foto: Ossian Mathiasson

Precis som brukligt blir det en en lång rad derbymatcher i den nordöstra femman. Men jämfört med ifjol är det flera förändringar. Djursdala SK vann serien och avancerade till division 4.

Både SK Lojal och Målilla GoIF ramlade ned i division sex. Dessutom har Bäckseda IF flyttats till en Vetlandaserie.

Tuff serie

Det blir därmed ett flertal nya lag i serien. IFK Tuna åkte efter flera säsonger i division 4 ur den gångna säsongen och är åter i femman. Tillkommer gör även IF Stjärnan, som var i Kalmarserien 2021, samt Timmernabbens IF och Tjust IF FF, som vann division 6 i överlägsen stil.

Kvar finns också Södra Vi IF och IF Ariel, som båda misslyckades i kvalet till division 5, och det ser ut att bli en mycket tuff division 5-serie. Kanske den tuffaste på flera år.

Förbundet släppte serieförslaget i dag och det ser i sin helhet ut enligt följande:

Fårbo FF

Gunnebo IF

HM IS

Hultsfreds FK

IF Ariel

IF Stjärnan

IFK Tuna

IFK Västervik

Storebro IF

Södra Vi IF

Timmernabbens IF

Tjust IF FF

Eventuella synpunkter på förslagen ska inkomma till förbundet senast den 24 januari. Själva fastställandet av serierna sker 6 februari.