VIF värvar trio: ”De vill satsa på sin fotboll”

Wilma Isaxon, Julia Johansson och Matilda Älvehag är klara för spel i Vimmerby IF 2022. Foto: Vimmerby IF

Vimmerby IF förstärker sin trupp med tre nyförvärv. Det handlar om Wilma Isaxon från Rimforsa IF samt Julia Johansson och Matilda Älvehag från Rosenfors IF.