Mängder av derbyn väntar – här är spelschemat för lokala femman

Det kan bli en mycket spännande division 5-säsong för de lokala lagen. Precis som förra året lirar Södra Vi IF, Storebro IF, Hultsfreds FK, Gunnebo IF och IFK Västervik i division 5.

Nedflyttade IFK Tuna ska också lira femman liksom uppflyttade Tjust IF FF.

Den första omgången är i princip fri från derbymatcher frånsett IFK Västervik mot Tjust IF FF, men under säsongens gång väntar många heta derbykamper.

SVIF inleder med hemmapremiär mot Timmernabben den 15 april och IFK Tuna ställs mot Gunnebo IF samma dag. Då lirar även IFK Västervik och Tjust IF FF mot varandra. Storebro IF har premiär först tre dagar senare mot Fårbo FF på bortaplan och samma dag ställs Hultsfreds FK borta mot HM IS.

