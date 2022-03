Här är de lokala lagens motstånd i Toyota Cup

Södra Vi IF vann sin grupp i Toyota Cup och ställs nu mot Gunnebo IF. Foto: Simon Henriksson

Södra Vi, IFK Västervik, Gunnebo IF och Hultsfreds FK vann sina grupper i Toyota Cup. Nu står det klart vilka lag dessa får möta i kvalrundan till Toyota Cup.

Södra Vi IF får hemmamatch och möter Gunnebo IF på Ulfveskog. Hultsfreds FK har lottats mot Bäckseda IF och får hemmamatch. IFK Västervik å sin sida ställs mot Fårbo FF.

Matcherna spelas den 6 april.

I nästa omgång kliver division 4-lagen in i turneringen.