En mix av ungt och gammalt ska göra det för Storebro IF i år

En skön mix av ungdom och rutin ska göra Storebro IF till ett starkt division 5-lag den här säsongen. – Det kommer bli en oerhört tuff serie där lagen slår varandra, så det gäller att vinna ”rätt” matcher, säger tränaren Peter Magnusson.

Smålandsfemman spås på förhand bli ett riktigt getingbo, där minst en handfull lag ses med god chans att ta hem serien.

IFK Västervik, IFK Tuna, Hultsfreds FK, IF Stjärnan, Södra Vi IF och IF Ariel nämns samtliga med respekt i förhandssnacket.

Det är kanske inte lika många som tippar att Storebro IF ska vara där uppe, och själva har man inte satt upp någon placeringsmässig målsättning. Men laget får nog ändå ses som en intressant outsider.

"Tävla ordentligt i varje match"

– Vi ska gå ut och tävla ordentligt i varje match, sedan får vi se var vi hamnar. Vi har många ungdomar i truppen som trycker på underifrån, och skapar en spännande mix tillsammans med de rutinerade rävarna, säger tränaren Peter Magnusson.

– Det här är en pågående process, och där mycket handlar om att de lite äldre spelarna hjälper till med utbildningen av ungdomarna, men jag tycker att vi har hittat ett bra grundspel och är ungefär där vi vill vara nu när serien startar.

Nykomlingar i premiären

För Storebro IF väntar bortamatch mot Fårbo FF i premiären på måndagen.

– Tyvärr vet jag inte så mycket om dem. Det är ett ungt gäng och de är nykomlingar – o ch nykomlingar i en ny serie vet vi hur svårt det kan vara att möta, så det är full fokusering som gäller från vår sida, säger Peter Magnusson.

– Det kommer bli en oerhört tuff serie där lagen slår varandra, så det gäller att vinna ”rätt” matcher.

Finns det någon i ditt lag som man ska hålla ett litet extra öga på den här säsongen?

– En sådan kille som Arbnor Mataj tror jag väldigt hårt på och att han kan blomma ut. Arbnor är redan bra, men har förutsättningar att kunna utvecklas ytterligare – en 22-åring central mittfältare med naturlig teknik och bra blick för spelet.

Vilket lag tar hem serien då?

– Ja du, det är inte lätt att säga. Västervik, Tuna, Södra VI, HM IS, ja det är många som kan vara där.