VIDEO: Här firar VIF division 3-platsen i omklädningsrummet

Vimmerby IF kan återigen titulera sig som ett division 3-lag. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF hämtade upp 0–2 till 2–2 i seriefinalen mot Gullringens GoIF och är tillbaka i division 3. Ett vilt jubel utbröt på planen efter slutsignalen och firandet lär fortsätta sent in på natten.