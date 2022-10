Tio spelare provtränade med Gullringen i kväll – här är alla namn

Gullringens GoIF tappade tidigare i veckan sin spelande tränare, Karlo Goranci, till division 3-nykomlingen Vimmerby IF och jakten på en ny huvudtränare är i gång.

I kväll avslutade Gullringen säsongen med en internmatch på Gullemon.

Flera lokala spelare som har utmärkt sig under årets säsong fanns på plats för att visa upp sig.

Det handlar om Erik Lindblad (mittfältare, Kisa BK), Rasmus Bexell (forward, Kisa BK), Anton Brorsson (mittfältare/anfallare, Vimmerby IF), Kevin Moll (målvakt, Vimmerby IF), Simon Henriksson (forward, Djursdala SK), Björn Stridh (back, Djursdala SK), Marcus Hedlund (mittfältare, Södra Vi IF), Elias Karlsson (mittfältare, Södra Vi IF), Gzim Gelici (yttermittfältare, SK Lojal) och Khalad Adan Haji (forward, Rimforsa IF).