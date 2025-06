NYKOMLINGEN TOG STARK SEGER MOT GULLRINGEN

Tjust IF FF valde en defensiv taktik till kvällens match mot Gullringens GoIF på Gullemon och stod pall för Gullringens tryck under de inledande 30 minuterna. Sedan väste Tjust in i matchen och tog över tillställningen sista kvarten. Strax före halvtid kom Tjust runt på vänsterkanten och Isak Stenbeck rakade in 0–1 från en position i höjd med straffpunkten.

– Vi sätter upp ett jättebra försvarsspel och vi vet att vi är farliga när vi får lägen att ställa om. Vi har bra kontroll på matchen även om de har lite mer boll, men vi spelar på ett sätt som gör att vi säkrar upp det samtidigt som vi är bra offensivt, säger Jan Lundberg.

Tjust tvingades till ett tidigt byte då målskytten Isak Stenbeck skadade sig.

– Isak får en brutal tackling och det tar tid innan man hinner organisera upp det, säger Jan Lundberg.

"Jättebra försvarsinsats"

Med drygt tio minuter kvar lobbade inhopparen Melvin Ekberg tjusigt in 0–2 över Gullringsmålvakten Tom Polder.

– Melvin hamnade en mot en med keepern och lyfte in den fantastiskt snyggt i bortre.

Kort därpå närmade sig Gullringen när comebackande Rasmus Bexell reducerade till 1–2 på frispark.

– Det är alltid svårt när de går in i en forceringsfas. Vi blir lite för passiva och lite för avvaktande samtidigt som jag tycker att de spelar med en hög risk. De lyfter in bollar och kommer runt på högerkanten, men vi har bra koll på det. Spelarna gör en jättebra försvarsinsats som leder till tre poäng.

"Imponerad av deras karaktär"

Tjusts form med fyra segrar och ett kryss på de fem senaste matcherna går inte av för hackor.

– Spelarna jobbar hårt. Det är klart att det tar tid att acklimatisera sig i en ny och tuffare serie. Fotboll är en självförtroendesport. Från att vi började bra med kryss mot Gullringen och seger mot Hvetlanda har vi rest oss på ett fantastiskt bra sätt. Vi tror på det vi gör och kör. Spelarna kör verkligen all in och jag är imponerad av deras karaktär och sättet som man jobbar för varandra.

Både Tjust och Gullringen står på 18 poäng och ligger två poäng efter tvåan IFK Västervik, trean Sävsjö FF och fyran Tranås FF.

Hur ser du på er målsättning att fixa nytt kontrakt?

– Jag tänker inte så. Vi kör omgång för omgång. Goda prestationer leder oss till ett bättre utgångsläge och skapar bättre förutsättningar.

I ett starkt Tjust delades beröm ut till Tobias Palm och Isak Stenbeck.

"Gör det inte hundraprocentigt"

Gullringens huvudtränare Mattias Sandh var besviken efter nederlaget.

– Vad ska man säga? Det är ett förbaskat tråkigt lag att möta, men de gör det smart och backar hem. Jag tycker ändå att vi hotar dem rätt så bra i första, men vi kommer inte till de hundraprocentiga chanserna. De backar hem så himla mycket så vi blir bekväma när vi kan rulla boll. Det går lite för sakta för oss, säger Mattias Sandh.

På det stora hela var inte spelarna tillräckligt ödmjuka till uppgiften, enligt Mattias Sandh.

– Under de första sju-åtta minuterna i andra drar vi igång det bra och får bra fart i spelet. Fauzi (Dotor) blir så där het som han kan vara när han springer. Vi var inte tillräckligt ödmjuka som lag i dag. Vi har spelare som är duktiga, men tillsammans som lag gör vi det inte hundraprocentigt och då blir det så här ibland. Vi hade varnat för att det är ett lag som har tagit mycket poäng på slutet. Det känns onödigt, men det är så det är ibland.

Ingen spelare var bättre eller sämre än någon annan i gulsvart.

– Är vi inte där 100 procent som lag så vinner man inte matcher i den här serien.

Tabellen i division 4 norra hittar du här.