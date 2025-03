KLART: Här är lokala lagens motståndare i andra cupomgången

De 31 gruppsegrarna och de elva bästa tvåorna tog sig vidare från gruppspelet i första omgången och in i slutspelet i andra omgången. Det krävdes en snittpoäng på två poäng och två plusmål för att bli bland de bästa tvåorna i gruppspelet.

Nu i omgång två kliver dessutom division 4-lagen in och det gör att 76 lag har delats in i lämpligt antal geografiska grupper.

Smålands Fotbollförbund har lottat matcherna i andra omgången under tisdagen.

Djursdala SK, IFK Tuna och Södra Vi IF ställs mot varsitt division 4-lag på hemmaplan. Djursdala möter nykomlingen Tjust IF FF, IFK Tuna tar emot Timmernabbens IF (laget som flög fram i Toyota Cup 2023 och var väldigt nära att nå Svenska cupen-spel 2024) och Södra Vi IF får mäta sina krafter med Ruda IF.

Hjorted-Totebo ställs mot division 5-nykomlingen Mönsterås GoIF på bortaplan. Division 5-laget Västerviks FF och division 6-laget Hultsfreds FK kommer också ställas mot varandra.

Det som börjar i omgång två är divisionsstraffarna med en bonusstraff per serienivå som skiljer lagen åt. Det blir också straffavgörande direkt vid oavgjort resultat efter 90 minuters spel.