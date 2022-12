Serieförslaget presenterat – här är Vimmerbys och Tjusts motståndare

Nu har serieförslaget för damernas division 2 nordöstra presenterats. Vimmerby IF hamnar till exempel i samma serie som Tjust IF FF. Foto: Ossian Mathiasson

Serieförslaget för damernas division 2 har presenterats. Vimmerby IF och Tjust IF FF placeras i samma serie och får möta lag över ett stort geografiskt område.

Totalt sex lag, det vill säga hälften av lagen i denna nordöstra division 2-serie, spelade i division 1 under den gångna säsongen och är nedflyttade ett hack i seriesystemet. Utöver Tjust IF FF handlar det om Borens IK, IF Eksjö, Jönköpings Södra IF, Mariebo IK och Nittorps IF.

Övriga sex lag spelade division 2-fotboll i fjol och det är Vimmerby IF, Bankeryds SK, IF Elfsborg, Lindö FF, Svärtinge SK och Växjö BK.

De tolv lagen sträcker sig över ett stort geografiskt område och det blir resor till Borås, Jönköping, Växjö och Norrköping för Vimmerby och Tjust.

Klubbarna har möjlighet att lämna in yttranden fram till den 18 december. Tanken är att serien drar igång helgen 15–16 april och avslutas med gemensam sista omgång den 14 oktober. Seriesegraren avancerar upp till division 1.