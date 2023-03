FBSK:s cupäventyr inleddes med komfortabel seger mot Hebe

Alex Gunnarsson gjorde två mål när Frödinge/Brantestad slog IF Hebe med 3–1. Foto: Ossian Mathiasson

Frödinge/Brantestad SK fick en bra start på Toyota Cup och slog division 6-kollegan IF Hebe med betryggande 3–1. – I 65 minuter såg det väldigt bra ut, säger tränaren Johan Bengtsson.

Division 6-lagen Frödinge/Brantestad SK och IF Hebe kickade igång Toyota Cup – och FBSK tog hand om de tre poängen. I denna grupp ingår division 5-lagen HM IS och Storebro IF, två lag som möts i Eksjö på söndag.

Fredric Carlsson satte 1–0 efter 23 minuter och Alex Gunnarsson fyllde på med både 2–0 och 3–0 i början av andra halvlek. Hebe avslutade starkt och Axel Andersson Landholm snyggade till siffrorna när han satte 3–1.

– Det var en helt klart rättvis seger. Vi hade i 65 minuter tålamod i passningsspelet och längre passningssekvenser och var stabila med att flytta laget i press och mot bollsida. Resten av matchen var lite knackig, säger Johan Bengtsson, tränare i FBSK.

Hebe vann säsongens första träningsmatch mot Blomstermåla IK och fick en tung start på cupspelet.

– Vi är inte med från början, men vi arbetar oss in i matchen. Vi åkte tyvärr på några skador som gjorde att vi fick plocka runt och rotera mer än vad vi hade tänkt oss. Frödinge hade det mesta i spelet i första och andra började precis som första. De hade lite mer jävlaanamma men vi slet på bra sista kvarten, säger tränaren Jimmy Lingefjord.

Bäst i FBSK var tvåmålsskytten Alex Gunnarsson. I Hebe förtjänade Liam Bohlin, Erik Örnros och Ali Kohestani beröm.