FÄLT ÖHR NÄST PÅ TUR ATT LÄMNA – GÅR TILL DIVISION 5-LAG

Det gick knappt en dag under frimånaden utan att Västerviks FF tappade tongivande spelare till de andra lagen i Västerviks kommun, framför allt division 5-lagen IFK Västervik och Hjorted/Totebo.

Nu lämnar ännu en spelare. Jonathan Fält Öhr, senaste säsongernas lagkapten i Västerviks FF, går till IFK Västervik, storfavorit till att kamma hem division 5 nästa säsong.

”För mig är detta en nytändning. Det ska bli spännande med en ny klubb och jag är taggad inför utmaningen. Jag har aldrig representerat IFK innan, men jag gillar deras vision och tankar inför framtiden”, säger Fält Öhr i en kommentar på IFK:s Instagramkonto.

IFK har under en lyckad frimånad plockat in sex spelare från grannklubben VFF: Albin Liffner, Nils Alfonsson, Christopher Sjöblad, Emil Bränning, Jens Karlsson och nu Jonathan Fält Öhr. Mostafa Yassin och Haidar Abdulkarim har även plockats in från Ankarsrums IS och Hampuz Bränning från Blackstad/Odensvi IF.