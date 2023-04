Far och son leder ungt Västerviks FF: ”Inte rykt ihop än”

Västerviks FF (division tre)

Nyförvärv: Albin Kito (IFK Västervik), Rasmus Abrahamsson (Oskarshamns AIK), Abdirahman Aydarus(Tjust IF FF), Abdiwahab Rashid Yusef (IFK Västervik), Vilgot Birgersson (Tjust IF FF), Ali Sherif (IFK Västervik), Fabian Ring, (Ankarsrums IS), Oscar Ring, (Ankarsrums IS), Jens Karlsson (Gunnebo IF) och Dino Kamenjas (Mönsterås GoIF). Dessutom har Amer Khalil, Jonathan Jonsson, Gustaf Gardelin, Aron Lindvall, Viggo Rutfjäll och Gunnar Viggvik flyttats upp från klubbens U19-lag.

Förluster: Filip Gustavsson (IFK Tuna), Simon Larsson (Vimmerby IF), Fredrik Lindhe (Tjust IF FF), Johan Lundin (IFK Tuna), Amel Komina (IFK Västervik), Josef Fenikh, Karl-Viktor Söderquist och Nils Söderquist.

Seriefavoriter: ”Har ingen koll, men har hört att Hemgårdarna ska vara bra. Även Ljungsbro kan nog vara med högt upp i tabellen”, säger Jonathan Fält-Öhr.

Premiär: Lindö FF (borta) 7 april.

Västerviks motståndare i division 3 Nordöstra Götaland: Adas United IF, BK Ljungsbro, Borens IK, Eneby BK, Hemgårdarnas BK, Hvetlanda GIF, IF Haga, Kisa BK, Lindö FF, Myresjö-Vetlanda FK, Vimmerby IF.