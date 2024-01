Så ser förslagen för division 6 ut – kommunlagen fortsätter i tre olika serier

Ett första förslag för hur de lokala fotbollsserierna kan komma att se ut kommande säsong släpptes av Smålands Fotbollsförbund.

Division 6-lagen från Vimmerby kommun och Västerviks kommun hamnar i Vimmerbysexan medan de fem division 6-lagen från Hultsfreds kommun portioneras ut i tre olika serier. IF Hebe i Vimmerbysexan, Järnforsens AIK och Virserums SGF i Vetlandasexan och Målilla GoIF och Mörlunda GIF i Oskarshamnssexan.

Division 6 Vimmerby: Ankarsrums IS, Blackstad/Odensvi IF, Frödinge/Brantestad SK, Gamleby FF, Gunnebo IF, Horn/Hycklinge IF, IF Hebe, IFK Örbäcken, Storebro IF och Överums IK

Division 6 Vetlanda: Bodafors SK, Farstorps IK, Hultagårds IF, Järnforsens AIK, Myresjö IF, Näshults IF, Skede IF, Virserums SGF och Åseda IF.

Division 6 Oskarshamn: BB 2001, Fagerhults AIK, Fliseryds IF, Fårbo FF, Krokstorps IF, Långemåla IF, Målilla GoIF, Mörlunda GIF och Rödsle BK.

Förslaget skickades ut på remiss till berörda föreningar under onsdagen och de har till och med 24 januari på sig att komma med yttranden. Fastställandet av serierna sker söndagen den 4 januari.