Djursdala SK och Gunnebo IF möttes i höstens kval och ställs emot varandra i andra omgången av division 5. Foto: Ossian Mathiasson

Spelschemat släppt – så spelar division 5-lagen kommande säsong

Det preliminära spelschemat för division 5 nordöstra som bjuder på massa derbymatcher har presenterats.

I dag släppte Smålands Fotbollförbund det preliminära spelschemat. Tre lag från Vimmerby kommun (Djursdala SK, Storebro IF och Södra Vi IF), tre lag från Hultsfreds kommun (Hultsfreds FK, SK Lojal och Målilla GoIF), två lag från Västerviks kommun (Gunnebo IF och IFK Västervik återfinns kommande säsong i den nordöstra femman tillsammans med Bäckseda IF, HM IS, IF Ariel och Skede IF.

Det blir inget kommunderby i första omgången, som preliminärt ska spelas den 16 och 17 april och ser ut så här i sin helhet: IFK Västervik–Hultsfred, Målilla–Ariel, Bäckseda–Södra Vi, Lojal–HM IS, Djurdala–Skede och Storebro–Gunnebo.

Klicka här för att se hela spelschemat i division 5 nordöstra.

Ossian Mathiasson ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se 0703787116

