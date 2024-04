Spetsen och bredden talar för VIF: ”Ingen kan känna sig säker”

Vimmerby IF (division två)

Nyförvärv: Sarah Falkevall (BK Kenty), Naomi Guander (do), Kujtese Rexha (comeback), Svea Backstad (tillbaka efter långtidsskada) och Felicia Johansson (Hultsfreds FK).

Eventuell förlust: Shams Imad Tarabeih (osäker, har inte börjat träna än).

Lagen i division två nordöstra Götaland: Bankeryds SK, IF Eksjö Fotboll, Jönköpings Södra IF, Vimmerby IF, Mariebo IK, BK Kenty, Falköpings IK, IFK Wreta Kloster, Lindö FF, Skultorps IF, Svärtinge SK, Ulricehamns IFK.

Seriefavoriter: ”Har inte full koll på alla lag, men det blir nog en tuff serie. Ulricehamn var jättebra förra säsongen och jag vet att Lindö är bra”, säger Pierre Brorsson.

Seriepremiär: Bankeryds SK, lördag 13 april, hemma.