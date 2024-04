Ola och Gullringen går på offensiven: ”Målet är att vinna serien”

Gullringens GoIF (divison fyra)

Nyförvärv: Rasmus Samuelsson (Hultsfreds FK), Emil Tapper (do), Karlo Goranci (Vimmerby IF), Gustavo Borges (Kisa BK), Walid Hassan (IFK Tuna),

Förluster: Albin Gustafsson (Vimmerby IF).

Lagen i division fyra norra: Aneby SK, Assyriska IK, Egnahems BK, Ekhagens IF, Gullringens GoIF, Hvetlanda GIF, Malmbäcks IF, Stensjöns IF, Sävsjö FF, Tenhults IF, Tranås FF, Ölmstads IS.

Seriefavoriter: ”Gullringen. Sen är Tranås alltid med högt upp och så har jag hört att Malmbäck värvat en del”, säger Ola Lindblom.

Seriepremiär: Malmbäck, lördag 13 april, hemma.