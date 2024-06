Gullringen vill följa upp med ny seger – så mönstras laget i afton

Rasmus Bexells två fullträffar mot Malmbäcks IF var extremt betydelsefulla för Gullringens GoIF. Med den trepoängaren lyckades Gullringen med bedriften att inte bli rejält indraget i striden kring den negativa kvalplatsen i division 4. Det hade vid förlust skiljt två poäng mellan Gullringen och Malmbäck, men det är inget som Gullringen behöver oroa sig över.

Det blev seger med 2–1 och avståndet utökades till åtta poäng.

– Segern var riktigt viktig, både tabellmässigt och moralmässigt. Det gör mycket att vinna en sådan match när vi har haft en tyngre period, säger Gullringens assisterande tränare Daniel Wernersson.

Hur har senaste tiden varit med tanke på alla förluster och skador på nyckelspelare?

– Där måste jag ändå säga att jag är imponerad av gubbarna. De har tränat på och det har varit bra kvalité på träningarna. Humöret har ändå varit godkänt. Det har inte varit så att man gräver ner sig och att det blir tre-fyra man på en träning. Det ska spelarna ha en eloge för, säger Daniel Wernersson.

"Fortsätta med det vi gjorde bra"

Sista matchen innan sommaruppehållet spelas hemma mot Tranås FF i kväll.

– Det är extra viktigt att fortsätta med energin som vi hade sist mot Malmbäck och att vi tar med oss det in till den här matchen. Glädjen efter segern var stor och vi ska fortsätta med det vi gjorde bra i den matchen. Det vore kul att ta med en dubbeltrea in i uppehållet och se till att vi går in med en bra känsla till höstsäsongen.

Både Gullringen och Tranås var topptippade inför säsongen. Med lite mer än halva säsongen spelad ligger Tranås en poäng före Gullringen och de har 13 respektive tolv poäng upp till toppduon Ekhagens IF och Assyriska IK.

Vad har ni för morot inför återstoden av säsongen?

– Vår morot är att ta revansch på lagen som vi har förlorat mot på våren. När vi förlorade mot Tranås i våras gjorde vi en dålig match och fick Gustavo (Borges) skadad. Där har vi mycket vi vill motbevisa.

"Lag för att kunna förändra en matchbild"

Precis som senast saknas Karlo Goranci och Gustavo Borges på grund av skador. Saknas gör även Walid Hassan och Hugo Johansson. I övrigt är alla spelare tillgängliga.

– Jämför man med hur vi har haft det under våren är truppen väldigt bra. Nu har vi lag för att kunna förändra en matchbild. I den här matchen kommer Wärnehall (Jesper) spela i en central tiaroll.