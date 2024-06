Snabb vändning lade grunden för ny VIF-seger

Vimmerby IF gick in till matchen mot Falköpings KIK som klara favoriter. VIF, som befinner sig i toppen av tabellen, fick dock jobba i uppförsbacke direkt. Strax över tre minuter hann gå innan gästerna tog ledningen. En tilltrasslad situation som uppstod i samband med en hörna föranledde målet, där bollen studsat på spelare från båda lagen innan den tillslut letade sig in i mål.

VIF ägde mycket boll och skapade, efter gästernas ledningsmål, ett antal bra chanser att kvittera. Man misslyckades däremot med att få in bollen och i matchens 38:e minut utökade gästerna istället sin ledning. Målet kom efter att en Falköpingsspelare blivit fri i straffområdet och säkert placerade bollen i nät.