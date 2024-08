Storebro tog klar seger hemma mot Gamleby

Storebro IF var förstås favorit inför matchen mot nollpoängaren Gamleby FF. Hemmalaget vann också – men "bara" med 3-0. – Vi kunde satt mer tempo på det, säger tränaren Fredrik Kindstrand Ströberg.

Det dröjde en halvtimme innan Linus Hemmingsson spräckte målnollan för Storebro mot Gamleby. Sju minuter senare kom 2-0 genom Isac Green.

– Det tog ett tag innan vi fick in ett mål även om vi tog tag i taktpinnen från start. Vi kunde satt mer tempo på det och gjort ett antal mål till, men det var stabilt överlag. Kanske att det tog lite för lång tid innan vi gjorde första målet. Men vi har tålamod och överlag är jag väldigt nöjd, säger Storebros tränare Fredrik Kindstrand Ströberg.

Lennie Rosén, tränare i Gamleby, tyckte att hans lag gjorde det bra försvarsmässigt i 25 minuter.

– Sedan tryter orken lite. Storebro vinner rättvist, de får in bollen och inte vi. Vi hade två chanser som var hyfsade i alla fall.

Imad Khankan stängde matchen helt när han gjorde 3-0 med cirka tio minuter kvar. Kan Storebro fortfarande blanda sig i toppstriden i sexan?

– Får vi en bra start under hösten så finns möjligheten. Jag hade önskat lite fler poäng under våren, men drar vi in några vinster i rad kan det gå, säger Kindstrand Ströberg.

I hemmalaget berömdes Isac Green extra även om det generellt sett var en bra laginsats. Alexander Skepp gjorde en bra insats i kassen.

