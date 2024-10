VIF OCH TRÄNAREN BRYTER – EFTER EN SÄSONG

Vimmerby IF heltidsanställde Fredrik Falkevall inför den gångna säsongen. Nu står det dock klart att man går skilda vägar. Ekonomiska förutsättningar saknas är förklaringen.

Inför säsongen 2024 valde Vimmerby IF att anställa Fredrik Falkevall på heltid som tränare för klubbens herrlag. Men redan efter en säsong avbryter parterna samarbetet.

"Efter en framgångsrik säsong tillsammans, där herrlaget säkrade en stark fjärdeplats i Division 3, tvingas Vimmerby IF att gå skilda vägar med huvudtränaren Fredrik Falkevall. Båda parter hade viljan att fortsätta men de ekonomiska förutsättningarna saknas helt enkelt. Under sitt år i föreningen har Fredrik imponerat stort med sin fotbollskompetens och sitt engagemang, och han lämnar ett djupt avtryck både på och utanför planen", skriver Vimmerby IF i ett pressmeddelade.

Beslutet att avsluta Falkevalls anställning beskrivs vara en del av en pågående omorganisation och beslutet ska vara en del av en bredare översyn av föreningens budget och struktur inför nästa säsong.

"Justeringar krävs för att möta de ekonomiska och organisatoriska utmaningar som följer av föreningens tillväxt och breda verksamhet", skriver VIF.

– Det är med stor respekt och tacksamhet vi tackar Fredrik för hans tid hos oss. Han har visat prov på ett strukturerat och professionellt ledarskap som har bidragit till vår framgång. Hans fotbollskunnande, erfarenhet och närvaro har uppskattats av både spelare, ledare och styrelse, och han har verkligen blivit en omtyckt och betydelsefull del av Vimmerby IF. Det känns tungt att vi nu står inför en omorganisation som gör att vi måste gå skilda vägar, men vi har ett ansvar att anpassa föreningens resurser för att säkerställa en hållbar framtid, säger Vimmerby IF:s ordförande Stefan Bragsjö.

Ska presentera en långsiktig plan

Falkevalls inflytande har sträckt sig längre till bara resultaten på planen, menar föreningen.

– Fredrik är inte bara en skicklig tränare, utan också en bra person som vi kommer att sakna. Vi är oerhört tacksamma för hans bidrag och önskar honom allt gott i framtiden, säger Bragsjö.

En långsiktig plan efter en omfattande organisationsöversyn ska presenteras på årsmötet i februari. Vår tidning nåddes av uppgifter om att Falkevall skulle få lämna klubben under torsdagen, men har inte kunnat nå huvudpersonen själv eller VIF:s verksamhetsansvarige David Lindgren.