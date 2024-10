VIF kan ha ny tränarlösning på plats inom kort: "Måste ta ned kostnadsmassan"

Stefan Bragsjö är ordförande i Vimmerby IF. Foto: Arkivbild

Vimmerby IF bryter med Fredrik Falkevall efter bara en säsong. Allt beror på ekonomin, enligt klubbens ordförande Stefan Bragsjö. – Vi måste ta ned kostnadsmassan, säger han.

Under torsdagen kom beskedet att VIF och Fredrik Falkevall inte fortsätter tillsammans. Skälet ska stavas ekonomi och båda parter säger sig vara ledsna över att det inte blir någon fortsättning kommande säsongen.

– När man går in i den här typen av samarbeten och anställningar gör man det med en långsiktig ambition. På vägen har vi märkt att föreningen fortsätter växa och vi har många fronter som ska täckas in löpande. Vi är en välskött förening med en grundekonomi på plats, men på kort tid har vi fått in väldigt många barn och ungdomar. Vi tangerar nu 800 barn och ungdomar i vår verksamhet. För att kunna fortsätta erbjuda lika goda förutsättningar för både tjejer och killar, samt att driva arrangemang som Bullerby Cup på ett hållbart sätt, genomför vi nu en omfattande organisationsöversyn. Det är helheten, säger VIF:s ordförande Stefan Bragsjö.

VIF har fem personer anställda under olika anställningsformer och har sett att lönekostnaderna ökat.

– Vi måste hitta rätt där. Årets resultat ekonomiskt kommer vara av en annan art än vi hoppats. Så det här är ett styrelsebeslut och det handlar om att ta ansvar för helheten. Vi måste göra det i tid och vi måste ta ned kostnadsmässan. Vi har gått fram för hårt, det är den krassa verkligheten och nu måste vi ta ned kostnaderna punkt. Det är enda grejen. Fredrik och laget har gjort det här jättebra.

"Jobbigt, tråkigt och trist"

Stefan Bragsjö tar det här hårt även på ett personligt plan.

– Det är jobbigt, tråkigt och trist. Fredrik har blivit en god vän till mig personligen och vi har pratat väldigt mycket fotboll. Han är en genuin fotbollsperson på alla sätt och vis och det kommer bli ett stort hål.

Vad innebär det här nu för herrlaget?

– Nu får vi andas lite först och landa i det här. Det är ett trist besked och Fredrik har varit omtyckt av väldigt många. I ett lag och en grupp finns det alltid något som uppstår, men han har gjort ett jättebra jobb och det här är omvälvande för alla och en nyhet för de flesta. Vi måste landa i det här.

Snart kan ny lösning presenteras

Samtidigt säger Stefan Bragsjö att föreningen är rätt långt gånget i en ny lösning.

– Jag hoppas vi kan färdigställa något inom kort.

Då handlar det om ett vid sidan av jobbet-uppdrag, som Falkevall själv uttryckte det?

– Så har vi haft det i många år och så har alla lag på vår nivå, så ja, absolut.

När kan en ny lösning presenteras?

– Jag tror vi är redo att göra det i morgon.

Vad kan du säga om den nya lösningen?

– Först och främst ska alla få reda på den och informeras. Det är fokus nu.