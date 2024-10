DSK har fått klartecken från viktig ung trio

Spelarna det handlar om är målvakten Linus Palmér Hård, backen Christofer Borsiö och anfallaren Tias Svensk Rosin. Samtliga i trion kommer spela för DSK även 2025.

– Christofer har varit hos oss ett tag nu och är en härlig grabb. Han är en viktig person i omklädningsrummet och gjorde också väldigt starka insatser på planen under hösten. Linus Palmér Hård har potential att vara en av seriens allra bästa målvakter och det tror vi att han kommer vara 2025. Tias Svensk Rosin kom in under hösten och öste in på mål på träningarna. I sista seriematchen fick han äntligen göra sitt första och där finns möjlighet till väldigt många mål nästa säsong. Vi är superglada för att den här trion nu lämnat sina klartecken, säger Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i DSK, i ett pressmeddelande.