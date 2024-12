Storebro IF värvar Ludvig Linderson. Foto: Arkivbild

Division 6-laget Storebro IF har gjort klart med ytterligare ett nyförvärv. Det handlar om Ludvig Linderson som ansluter från Vimmerby IF.

Storebro IF har sedan tidigare plockat in Isak Wall och Robin Frosthed. Ludvig Linderson är Storebros tredje förstärkning under denna frimånad.

”I 17-årige Ludvig får vi en klassisk tvåvägsspelare som är lika duktig offensivt som defensivt. Den stora styrkan ligger i närkampsspelet där han är otroligt följsam. Han är även fint skolad med bra teknik, fint spelsinne och hårt skott”, skriver Storebro IF på sin hemsida.