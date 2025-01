Gullringen och division 4-nykomlingarna placeras i samma serie

Serieförslaget för herrarnas division 4-serie har släppts. Gullringens GoIF, IFK Västervik och Tjust IF FF placeras i samma serie och ställs mot lag i västlig riktning.

I fjol placerades division 4-lagen Gullringens GoIF och Västerviks FF i olika serier, Gullringen i norra serien och Västervik i östra serien.

VFF trillade ur och Gullringen lyckades krångla sig kvar efter en utmanande säsong. Till årets säsong tar IFK Västervik och Tjust IF FF tagit sig upp i division 4 och Smålands Fotbollförbund presenterade sitt serieförslag för division 4 på fredagen.

Glädjande nog placeras Gullringens GoIF, IFK Västervik och Tjust IF FF i samma serie. De tar plats i division 4 norra och ställs mot lag från Höglandet och trakterna kring Jönköping.

De tre lokala lagen får, enligt förbundets förslag, möta följande lag: Aneby SK, Egnahems BK, Ekenässjöns IF, Ekhagens IF, Hvetlanda GIF, IK Vista, Malmbäcks IF, Sävsjö FF och Tranås FF.

IK Vista trillade ur division 3 i höstas och Ekenässjön är nykomling från division 5. Övriga lag mötte Gullringen i fjol och för Västervik och Tjust blir det idel nya bekantskaper under fotbollsåret 2025.

Eventuella synpunkter på serieförslagen i division 4 ska inkomna till Smålands Fotbollförbund senast söndagen den 26 januari. Serierna kommer fastställas på representantskapsmötet söndagen den 2 februari.