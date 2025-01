VIF infriade förväntningarna i cupen – höll nollan hela vägen

Vimmerby IF infriade förväntningarna i Rödsle Cup under söndagen. Laget släppte inte in ett mål under hela cupen och körde över Glömminge-Algutsrums IF med 5-0 i finalen.

– Då hade vi kommit igång och då var det tufft att heta Glömminge, säger Patricia Pöder som var tränare under cupen.