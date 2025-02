Därför är inte Jejna ”klar” för sitt nya lag: "Behöver hitta lösningar"

Ilhan Jejna skrevs över från IFK Tuna till Myresjö/Vetlanda FK under frimånaden. Division 3-laget har dock inte presenterat försvararen som ett nyförvärv. – Målsättningen var och är att vi ska hitta en lösning, säger Fredrik Hult i Myresjö/Vetlandas sportgrupp.

Under sommaruppehållet 2024 lämnade Ilhan Jejna Vimmerby IF för spel i IFK Tuna och stabiliserade upp division 5-lagets defensiv. Division 3-laget Myresjö/Vetlanda visade intresse för Ilhan Jejna efter säsongens slut och han bestämde sig för att återvända till division 3-scenen.

Övergången genomfördes under frimånaden, men Myresjö/Vetlanda har inte offentliggjort värvningen. Nu förklarar Fredrik Hult i klubbens sportgrupp varför Ilhan Jejna inte är ”klar”.

– Vi har kommit överens i en sportslig del, men sanningen är att vi inte kan ha enskilda bilar med enskilda spelare från olika delar i närområdet. Det är inte ekonomiskt hållbart. Vi behöver hitta lösningar för det och det gör vi just nu tillsammans med Ilhan, säger Fredrik Hult.

"Sa att vi inte kommer kunna lösa det"

Ilhan Jejna finns med på Myresjö/Vetlandas försäsongspass i Vetlanda och ambitionen är att han ska spela med laget under kommande säsong.

– Ambitionen är att han ska spela hos oss, det är det vi går för. Han tränar vidare med oss och vi hade ett planerat möte i slutet av januari/början av februari och det har vi haft. Nu tar vi nästa steg i processen för att se om det möjliggörs. Om du ringer mig om en vecka så har vi nog mycket mer information att ge dig, säger Fredrik Hult.

Ni känner helt enkelt inte att det är lösbart med att han åker ensam från Vimmerby flera gånger i veckan?

– Det var en av ingångspunkterna vi hade redan i november med Ilhan och då sa vi att vi inte kommer kunna lösa det. Vi tittar på andra lösningar nu för att det ska kunna lösa sig. Lösningarna är inte klara än och därför kan jag inte gå in på något. Vi behöver hitta lösningar som får det att funka. Hade det varit fyra spelare i en bil så hade det inte varit några konstigheter. När det är en person i en enskild bil blir det en diskussion som vi behöver ta och som vi behöver ta hänsyn till i budgetarbetet.

"Måste få hela bilden att sitta ihop"

Enligt Fredrik Hult flyter den sportsliga delen på.

– Han är jätteintresserad av att satsa och köra på och känner att han har kommit in bra i gruppen och trivs med tränarna. Allt sportsligt klickar just nu bra så det handlar om att hitta lösningar för den andra delen. Den jobbar vi på och jag tror att vi kommer hitta en lösning under kommande vecka.

Det handlar om att lösa resorna mellan Vimmerby och Vetlanda?

– Ja, alla enskilda bilar kostar en viss summa när man reser. Vi har en spelare från Jönköping, en från Växjö, två från Sävsjö och en från Vimmerby. Det går inte ihop. Vi måste få hela bilden att sitta ihop.

Hur kommer det lösa sig?

– Jag känner inte att jag kan gå in på det än. Jag skulle kunna gå in på det när det blir officiellt och när jag har haft dialog med lösningen. Den ska jag ha under veckan och då kan vi titta vidare på det. Jag kan förmodligen ge mer information om en vecka.